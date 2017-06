Festnahme

2.6.2017, 14:30 Uhr

46-jähriger Mann greift am Hallwilersee eine Frau an

2.6.2017, 14:30 Uhr

Die Kantonspolizei Aargau hat am Donnerstag einen 46-jährigen Mann festgenommen. Er wird beschuldigt, am Dienstag am Hallwilersee eine Frau angegriffen zu haben. Von sda

Die 28-jährige Frau war kurz vor 15.30 Uhr in Beinwil am See zu Fuss am Ufer des Sees unterwegs. Gemäss ihren späteren Schilderungen trat in der Nähe der Feuerstelle «am Spitz» ein Unbekannter an sie heran und griff sie tätlich an.

Der Mann warf die Frau zu Boden und hielt sie fest, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei vom Freitag heisst. Das Opfer habe sich heftig zur Wehr gesetzt und habe dem Angreifer eine Verletzung am Auge zugefügt. Der Unbekannte liess danach vom Opfer ab und fuhr mit einem Motorfahrrad Richtung Mosen LU davon. Die Frau blieb unverletzt.

Die Polizei konnte am Donnerstag den Tatverdächtigen in der Region festnehmen. Der 46-jährige Schweizer wurde inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat eine Strafuntersuchung eröffnet und wird laut Polizei voraussichtlich Untersuchungshaft beantragen.