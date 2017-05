Uni Basel erhält zehn Millionen für ein «Exzellenz-Zentrum»

Die Georg H. Endress Stiftung unterstützt das Projekt «Quantum Science and Quantum Computing» der Universität Basel und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. mit bis zu zehn Millionen Franken. Damit wollen die beiden Hochschulen ihre Vorreiterrolle im Bereich der Quantenphysik festigen.

Das Festival Wildwuchs in Basel zeigt ab dem 1. Juni, was sein Name verspricht.