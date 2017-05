Asyl

31.5.2017, 11:45 Uhr

Aargau: Neuer Anlauf für Zusammenarbeit im Asylwesen

Der Kanton Aargau und die Gemeinden setzen die Zusammenarbeit im Asyl- und Flüchtlingswesen auf eine neue Basis. Es gehe um eine «konstruktive, partnerschaftliche Zusammenarbeit». Bereits bisher bestanden Gremien mit dem gleichen Ziel.

Der Paritätischen Kommission Asyl- und Flüchtlingswesen (PAKAF) gehören unter anderem die Regierungsmitglieder Franziska Roth (SVP) und Urs Hofmann (SP) sowie Vertreter der Gemeindeammänner-Vereinigung an. Das teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit.

Die Kommission will die Ablaufschemata bei der Planung und Eröffnung von kantonalen Asylunterkünften überprüfen. Weitere Themen sollen die Arbeitsmarktintegration und die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Flüchtlinge sein.

Zudem will die Kommission das Zuweisungsverfahren von Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen an die Gemeinden überprüfen. Personen im Asylverfahren (Status N) leben gemäss Gesetz in der Regel in Kantonsunterkünften und vorläufig Aufgenommene (Status F) in Gemeindeunterkünften.

In der Praxis findet jedoch eine Durchmischung statt. Beim kantonalen Verwaltungsgericht liegt bereits eine Beschwerde der Gemeinde Oberwil-Lieli zum gleichen Thema.

Im Aargau leben derzeit 3821 Asylsuchende und Flüchtlinge. Davon befinden sich 1535 Personen in Kantons- und 2286 Personen in Gemeindeunterkünften.