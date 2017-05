Kriminalität

25-Jähriger in Basel niedergeschlagen

31.5.2017, 09:45 Uhr

Ein 25-jähriger Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in Basel von einem Unbekannten niedergeschlagen und verletzt worden. Das Opfer, das erheblich alkoholisiert war, musste in die Notfallstation eingewiesen werden. Von sda

Zugetragen hat sich der Angriff um 4 Uhr früh in der Steinentorstrasse in der Nähe der Tramhaltestelle Heuwaage, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein Passant hatte beobachtet, dass der Täter zu einer Gruppe von mehreren Personen gehörte. Er flüchtete in Richtung Barfüsserplatz. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.