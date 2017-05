Kriminalität

30.5.2017, 11:10 Uhr

Zwei Männer nach Rammbock-Einbruch in Bremgarten AG festgenommen

Nur eine Viertelstunde nach einem Rammbock-Einbruch in eine Bijouterie in Bremgarten AG sind in der Nacht auf Dienstag die beiden mutmasslichen Täter festgenommen worden. Es handelt sich um Asylbewerber im Alter von 22 und 23 Jahren. Von sda

Der Algerier und der Marokkaner liessen sich widerstandslos festnehmen, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Sie leben in der örtlichen Asylunterkunft.

Die beiden Männer waren gemäss Augenzeugen um 3 Uhr in der Nacht mit einem Auto in eine Bijouterie an der Marktgasse in der Altstadt gefahren. Die Scheibe barst. Die Männer flüchteten.

Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Patrouillen nach den Tätern. Bereits eine Viertelstunde später sichtete eine Patrouille der Regionalpolizei in der Nähe der Kaserne zwei verdächtige Fussgänger, deren Aussehen auf das gemeldete Signalement zutraf.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete eine Strafuntersuchung. Gemäss Polizeiangaben ist noch unklar, welche Beute die Einbrecher machten und wo sich diese befindet. Auch sind die Umstände nicht geklärt, wie die Täter in den Besitz des Autos kamen.

Beim Rammbock-Einbruch entstand am Gebäude und in der Bijouterie ein grosser Sachschaden.