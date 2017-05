Medienpreis AG/SO

29.5.2017, 20:05 Uhr

Fünf Medienschaffende aus Print, Radio, Online und TV ausgezeichnet

Der 19. Medienpreis Aargau/Solothurn geht an die Journalisten Jörg Meier («Aargauer Zeitung»), Mario Fuchs («AZonline») und Alex Moser (Radio SRF). Ausgezeichnet wurden auch Stefan Lanz (Tele M1) und Fotograf Chris Iseli («Aargauer Zeitung»). Von sda

Die insgesamt mit 15'000 Franken dotierten Auszeichnungen wurden am Montagabend in Olten SO an einer Freier überreicht. Das teilte der Verein Medienpreis Aargau/Solothurn mit. Der Preis in der Kategorie Online wurde im vergangenen Jahr erstmals vergeben.

Eine Jury unter der neuen Leitung von Hans Schneeberger, Chefredaktor des «Migros-Magazins», ermittelte aus 76 eingereichten Beiträgen die Preisträger.

Der Medienpreis AG/SO wird durch die in den beiden Kantonen ansässigen Unternehmen sowie durch die Kantone Aargau und Solothurn ausgerichtet. Der Preis soll die journalistische Qualität in der lokalen und regionalen Berichterstattung fördern.