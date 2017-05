ATP Lyon

27.5.2017, 17:30 Uhr

Erster Titel für Tsonga auf Sand

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 13) gewinnt am ATP-250-Turnier in Lyon seinen ersten Titel auf Sand. Der 32-jährige Franzose bezwingt im Final den Tschechen Tomas Berdych (ATP 14) 7:6 (7:2), 7:5. Von sda

Jo-Wilfried Tsonga gewinnt das Turnier in Lyon (Bild: sda)

Für Tsonga war es der dritte Turniersieg des Jahres nach Rotterdam und Marseille und der 15. insgesamt. Der Wahlschweizer macht damit in der Weltrangliste zwei Plätze gut und nähert sich wieder den Top 10. Am French Open trifft Tsonga nächste Woche in der 1. Runde auf den Argentinier Renzo Olivo (ATP 91).