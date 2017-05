Schweizer Cup

25.5.2017, 18:05 Uhr

Basel nach 3:0-Sieg über den FC Sion zum 12. Mal Cupsieger

Der FC Basel feiert nach dem Meistertitel auch den Cupsieg. Die Basler beenden beim 3:0-Sieg gegen Sion auch die makellose Cupfinal-Bilanz der Walliser. Von sda

Grosse Freude bei den Baslern nach dem wegweisenden Führungstreffer von Captain Matias Delgado (Bild: sda)

Im 14. Final ging es schief. Der FC Sion unterliegt dem FC Basel in Genf 0:3 und verliert erstmals einen Cupfinal. Matias Delgado (47.), Adama Traoré (62.) und Michael Lang (89.) schossen die Tore für die Basler. Für den Schweizer Meister ist es der insgesamt zwölfte Cupsieg und der erste nach zuletzt drei verlorenen Finals.

Damit tritt der Basler Coach Urs Fischer als Doublegewinner ab. Dies war zuletzt dem Deutschen Heiko Vogel vor fünf Jahren gelungen. Basel verdiente sich den Sieg vollauf. Der FCB war von Beginn an dominant und geriet nach der 2:0-Führung in der letzten halben Stunde nicht mehr in Gefahr, den Vorteil aus der Hand zu geben.

Sion zeigte sich im Vergleich zu den letzten schwachen Auftritten in der Meisterschaft nicht verbessert. Im gesamten Spiel kamen die Walliser zu keinem einzigen richtig gefährlichen Abschluss. Sie waren, was in einem Cupfinal niemand von ihnen erwartet hatte: von A bis Z ohne Chance.