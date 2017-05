Schweizer Cup

25.5.2017, 12:23 Uhr

LiVE: Der Meister und der Mythos spielen um den Cupsieg

(16 Uhr, #rotblaulive)

25.5.2017, 12:23 Uhr

Um 16 Uhr ist es soweit: Der FC Basel fordert im Stade de Genève den in Endspielen umgeschlagenen FC Sion. Es geht um den zweiten nationalen Titel, den letzten, den die abtretende Vereinsführung und der scheidende Trainer mit den Basler gewinnen können. Hier sind Sie live mit dabei, und auf Twitter unter dem Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten

Urs Fischer bläst zum Halali: Der 92. Final im Schweizer Cup am Auffahrtstag um 16 Uhr in Genf ist für den FC Basel nicht nur die Herausforderung, den Mythos des FC Sion zu brechen. Für den scheidenden Trainer Urs Fischer, vor allem aber auch für die abtretende Clubführung ist es der letzte Tusch einer unvergleichlichen Ära. » Der FC Basel vor dem Cupfinal

«Papier entscheidet keine Spiele»: Der Cup und Marek Suchy haben noch nicht zueinandergefunden. Zwei Finalspiele hat der 29-jährige Tscheche verloren, am Donnerstag versucht er sich mit dem FC Basel zum wiederholten Mal am FC Sion. Wenn er an den Gegner denkt, sagt er: «Ich habe keine guten Erinnerungen.» » Marek Suchy vor dem Cupfinal

Weisch no?: Wer hat die meisten Tore für den FC Basel in Endspielen um den Schweizer Cup erzielt? Und welcher Trainer hat sämtliche vier Finals, die er mit dem FCB erreicht hat, auch gewonnen? Ein kleiner Gang durch den Basler Teil der Cup-Geschichte und die Bilder von den elf Cup-Siegen. » Die Galerie der elf Basler Cupsiege

Christian Constantin ist Karl Rappan dicht auf den Fersen: Als Präsident des FC Sion bestreitet Christian Constantin seinen achten Cupfinal. Die sieben zwischen 1995 und 2015 hat er allesamt gewonnen, es ist ein Rekord für einen Clubchef in der Schweiz. Jetzt will er dem legendären Schweizer Nationaltrainer Karl Rappan auf die nächste Stufe folgen. » Der anstehende Rekord des Sittener Präsidenten

Kräfte freisetzen, von denen noch keiner weiss: Am Donnerstag trifft der Mythos FC Sion im Cupfinal auf den FC Basel. In Genf geht es für die Walliser um die Weiterführung der Ungeschlagenheit in Endspielen. Captain Reto Ziegler nimmt das als Druck wahr, während Veroljub Salatic seine ganz eigene Finalstatistik Hoffnung macht. » Besuch beim FC Sion

«Es wäre wahnsinnig, dieses Double noch mitzunehmen»: Bernhard Heusler fiebert dem Cupfinal am Donnerstag entgegen, dem letzten Höhepunkt seiner Präsidentschaft beim FC Basel. Im Interview spricht er über Sentimentalitäten, Kabinenansprachen, Sonderprämien, die Probleme des Cupwettbewerbs und die Rolle der Fans. » Interview mit dem abtretenden Präsidenten

