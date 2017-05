Schweizer Cup

Weisch no? Die Galerie der elf Basler Cup-Siege

Wer hat die meisten Tore für den FC Basel in Endspielen um den Schweizer Cup erzielt? Und welcher Trainer hat sämtliche vier Finals, die er mit dem FCB erreicht hat, auch gewonnen? Ein kleiner Gang durch den Basler Teil der Cup-Geschichte und die Bilder von den elf Cup-Siegen. Von Christoph Kieslich und Keystone

An diesem Donnerstag bestreitet der FC Basel gegen den FC Sion seinen 21. Cupfinal. Das Feld für das Endspiel in Genf ist bereitet. Aber wer weiss noch, wer damals dabei war, als der FCB 40 Jahre nach Vereinsgründung seinen ersten Titel überhaupt gewann?

Den Weg zum Endspiel 1933 im Zürcher Stadion Hardturm hatte sich der FCB damals gegen den FC Concordia, die Zürcher Blue Stars, Bellinzona, Lugano und Lausanne gebahnt. Am Sonntag, 9. April, gewann er dann gegen die Grasshoppers in deren Stadion mit 4:3. Die FCB-Elf damals: Imhof; Enderlin, Bielser; Hummel, Borecky, Schaub; Müller, Hufschmid, Haftel, Wessely, Jaeck. Trainer war Karl Kurz, ein österreichischer Nationalspieler, der ein halbes Jahr später im Alter von nur 35 Jahren an Leukämie starb.

Der Geschichten hat der FC Basel seither viele beigetragen für das grosse Buch des Schweizer Cup. Den berühmten Forfait-Sieg gegen Lausanne 1967 etwa, oder die scharze Finalserie von Kulttrainer Helmut Benthaus, der dreimal hintereinander gegen den FCZ den Kürzeren zog.

Vier Mal erreichte Christian Gross das Endspiel mit den Rotblauen und vier Mal trugen er und seine Mannschaft die Sandoz-Trophäe davon. Respektive den «Swisscom-Cup», ein längst vergessenes Relikt aus den Verirrungen von Vermarktungsstrategen.

Ein echter Cupexperte ist Benjamin Huggel gewesen. In der Neuzeit hat er nur einen Cupfinal des FCB verpasst – den 2007, als er in seinem letzten Jahr bei Eintracht Frankfurt stand. Davor und danach hat Huggel fünf Mal den Cup gewonnen – und mit vier Endspieltoren ist ausgerechnet der defensive Mittelfeldspieler der unangefochtene Final-Goalgetter in der Cup-Geschichte des FC Basel.

* Wiederholungsspiel; 1. Spiel: 0:0

Alle Endspiele im Schweizer Cup seit 1925 | Liste der Cupsieger und Finalisten Alle Cupfinals des FC Basel Jahr Ort Paarung Resultat Torschützen FCB Trainer 1933 Zürich FCB–Grasshoppers 4:3 Haftel (2), Jaeck, Müller Karl Kurz 1942 Bern Grasshoppers–FCB 3:2 * Schmiedlin (2) Eugen Rupf 1944 Bern Lausanne-Sport–FCB 3:0 Willy Wolf 1947 Bern FCB–Lausanne-Sport 3:0 Stöcklin (2), Bader Anton Schall 1963 Bern FCB–Grasshoppers 2:0 Blumer, Ludwig Georges Sobotka 1967 Bern FCB–Lausanne-Sport 3:0 Forfait Helmut Benthaus 1970 Bern FC Zürich–FC Basel 4:1 n.V. nach Verlängerung Helmut Benthaus 1972 Bern FC Zürich–FCB 1:0 Helmut Benthaus 1973 Bern FC Zürich–FCB 2:0 n.V. Helmut Benthaus 1975 Bern FCB–FC Winterthur 2:1 n.V. Demarmels, Balmer Helmut Benthaus 1982 Bern FC Sion–FCB 1:0 Helmut Benthaus 2002 Basel FCB–Grasshoppers 2:1 n.V. Tum, M. Yakin Christian Gross 2003 Basel FCB–Neuchâtel Xamax 6:0 Gimenez (2), Huggel, M. Yakin,

Smiljanic, Barberis Christian Gross 2007 Bern FCB–FC Luzern 1:0 Majstorovic Christian Gross 2008 Basel FCB–AC Bellinzona 4:1 Derdiyok, Majstorovic,

Streller, Huggel Christian Gross 2010 Basel FCB–Lausanne-Sport 6:0 Stocker (2), Shaqiri, Zoua,

Chipperfield, Huggel Thorsten Fink 2012 Bern FCB–FC Luzern 5:3 (1:1) n.P. Huggel Heiko Vogel 2013 Bern Grasshoppers–FCB 5:4 (1:1) n.P. Steinhöfer Murat Yakin 2014 Bern FC Zürich–FCB 2:0 n.V. Murat Yakin 2015 Basel FCB–FC Sion 0:3 Paulo Sousa 2017 Genf FCB–FC Sion 25. Mai Urs Fischer