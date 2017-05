Schweizer Cup

25.5.2017, 04:50 Uhr

Alles zum Cupfinal 2017 zwischen dem FC Basel und dem FC Sion

25.5.2017, 04:50 Uhr

Noch ein letztes Mal geht es für den FC Basel unter Trainer Urs Fischer auf dem Rasen um einen Titel. Gegner am Donnerstag im Stade de Genève (16 Uhr) ist der Mythos FC Sion. Hier lesen Sie nicht alles, aber vieles, was es vor dem Spiel an Wissenswertem gibt. Von Samuel Waldis

Sechs Mal sind der FC Basel und der FC Sion im Schweizer Cup aufeinander getroffen. Ein einziges Mal gewannen die Basler: im Halbfinal der Saison 2012/13. Fünf Mal gingen die Walliser als Sieger vom Platz: zweimal davon in einem Final.

* Wettbewerb wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen Die Begegnungen FC Basel–FC Sion im Schweizer Cup Saison Runde Begegnung Resultat Bemerkung 1964/65 Halbfinal FCB-Sion 2:3 Sion anschliessend erstmals Cupsieger 1973/74 Viertelfinal Sion-FCB 1:0 und 2:2* Sion anschliessend zum zweiten Mal Cupsieger 1981/82 Final, in Bern Sion-FCB 1:0 Sion zum vierten Mal Cupsieger 2012/13 Halbfinal Sion-FCB 0:1 Tor: Valentin Stocker (73.) 2014/15 Final, in Basel FCB-Sion 0:3 13. Final für Sion, 20. Final für Basel (elf Siege) 2015/16 Viertelfinal FCB–Sion 5:6 Sion gewinnt im Elfmeterschiessen 2016/17 Final, in Genf FCB–Sion 14. Final für Sion, 21. Final für Basel (elf Siege)

(Bild: Meinrad Schön)

Basels Trainer Urs Fischer hat die Chance, das erste Double seit 2012 zu holen und mit drei nationalen Titeln den FC Basel zu verlassen. Im Vorfeld des Cupfinals sagt er: «Die Sittener Finalserie ist schon eindrücklich. Von solchen Geschichten lebt der Fussball. Wenn ich die Mannschaft jetzt noch heiss machen muss, kann ich aufhören. Wer nicht motiviert ist, dem kann ich nicht helfen.»

(Bild: Keystone/LAURENT GILLIERON)

Als Spieler hat Fischer mit dem FC Zürich den Cup einmal gewonnen. Christian Constantin als Präsident des FC Sion sieben Mal. Mit dem achten Titel würde er den Rekord in der Schweiz einstellen: Karl Rappan gewann den Wettbewerb acht Mal, wenngleich als Trainer.

Marek Suchy war dabei, als der FC Basel 2015 den letzten Final gegen den FC Sion verlor. Er hat daran «keine guten Erinnerungen».

Die Endspiele im Schweizer Cup seit 1925

Das Ranking der Cupsieger und Finalisten Die Cupfinals des FC Basel Jahr Ort Paarung Resultat Bemerkung 1933 Zürich FCB–Grasshoppers 4:3 1942 Bern Grasshoppers–FCB 3:2 Wiederholungsspiel, 1. Spiel: 0:0 1944 Bern Lausanne-Sport–FCB 3:0 1947 Bern FCB–Lausanne-Sport 3:0 1963 Bern FCB–Grasshoppers 2:0 1967 Bern FCB–Lausanne-Sport 3:0 Forfait 1970 Bern FC Zürich–FC Basel 4:1 nach Verlängerung 1972 Bern FC Zürich–FCB 1:0 1973 Bern FC Zürich–FCB 2:0 nach Verlängerung 1975 Bern FCB–FC Winterthur 2:1 nach Verlängerung 1982 Bern FC Sion–FCB 1:0 2002 Basel FCB–Grasshoppers 2:1 nach Verlängerung 2003 Basel FCB–Neuchâtel Xamax 6:0 2007 Bern FCB–FC Luzern 1:0 2008 Basel FCB–AC Bellinzona 4:1 2010 Basel FCB–Lausanne-Sport 6:0 2012 Bern FCB–FC Luzern 5:3 (1:1) nach Penaltyschiessen 2013 Bern Grasshoppers–FCB 5:4 (1:1) nach Penaltyschiessen 2014 Bern FC Zürich–FCB 2:0 nach Verlängerung 2015 Basel FCB–FC Sion 0:3 2017 Genf FCB–FC Sion

(Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Mit 13 Siegen aus 13 Spielen hat der FC Sion einen veritablen Mythos kreiert. Die vielbesungene Unschlagbarkeit soll gewahrt bleiben. Deshalb will Christian Constantin Kräfte freisetzen, «von denen die Spieler noch nicht mal wissen, dass sie sie überhaupt haben».

* Erstmals seit Regeleinführung 1984 Entscheidung im Penaltyschiessen statt Wiederholungsspiel

** Erster Cupsieg eines unterklassigen Vereins seit 1925 Die 13 Endspiele des FC Sion im Schweizer Cup Jahr Ort Begegnung Resultat 1965 Bern FC Sion–Servette FC 2:1 1974 Bern FC Sion–Neuchâtel Xamax 3:2 1980 Bern FC Sion–Young Boys 2:1 1982 Bern FC Sion–FC Basel 1:0 1986 Bern FC Sion–Servette FC 3:1 1991 Bern FC Sion–Young Boys 3:2 1995 Bern Grasshoppers–FC Sion 2:4 1996 Bern Servette FC––FC Sion 2:3 1997 Bern FC Luzern–FC Sion 4:5 n.P (3:3)* 2006 Bern Young Boys–FC Sion 3:5 n.P (1:1)** 2009 Bern Young Boys–FC Sion 2:3 2011 Basel Neuchâtel Xamax–FC Sion 0:2 2015 Basel FC Basel–FC Sion 0:3

(Bild: Daniela Frutiger/feshfocus)

Bernhard Heusler war dabei, als der FC Basel ohne Chance auf den Titel gegen die Sittener im eigenen Stadion 0:3 unterging. Jetzt, da der Basler Präsident kurz vor dem Ende seiner Amtszeit steht, blickt er voraus und sagt:

(Bild: Nils Fisch)

Der letzte Trainer in Heuslers Amtszeit, will branchenüblich nicht zu viel vom Konzept preisgeben, mit dem der FC Basel gegen den Mythos FC Sion gewinnen will. Urs Fischer sagt:

«Wir haben 90 oder 120 Minuten und ein Elfmeterschiessen Zeit und werden alles daran setzen, das erste Double seit 2012 zu holen. Wir haben noch präsent, was vor zwei Jahren passiert ist. Einige Spieler von damals sind noch dabei. Und was gibt es Schöneres, als dem Favoriten im Final, der Cupmannschaft schlechthin, gegenüberzustehen? Das ist Motivation genug. Und wenn es noch einen Trainer braucht, der die Spieler anstachelt, dann machen wir das.»

» Das grosse Interview mit Urs Fischer: «Jeder beim FCB ist gefangen im Erfolg»

Rotblau oder Rotweiss? Egal, wer den Ruhm davonträgt – für beide Finalisten des 92. Schweizer Cup gibt es nur noch 100'000 Franken Prämie.

Das Stade de Genève mit seinen 30'000 Plätzen wird am Auffahrtstag fest in Walliser Hand sein. Der FC Basel hat wohlweislich erst gar nicht das komplette, ihm zustehende Kontingent von 10'000 Tickets beim Schweizererischen Fussballverband SFV abgerufen. Am Dienstag waren rund 7000 der «Basler» Tickets an den zur Reise nach Genf entschlossenen Fan gegangen.

Ist die Basler Zurückhaltung unter anderem mit einer gewissen Erfolgsverwöhnheit und Sättigung zu erklären, so hat auch der SFV grundsätzlich seine Probleme bei der Vermarktung des Cup-Wettbewerbs. Die beiden Finalisten bekommen gerade noch 100'000 Franken Prämie. Letztes Jahr war es noch dreimal so viel.

» Vermarktungserlöse sind eingebrochen: Der Schweizer Cup ist nur noch die Hälfte wert

Und zum guten Schluss: Ein Rundgang durch die Cup-Geschichte des FC Basel. Oder wussten Sie, dass der erste Cupsieger-Trainer des FCB nur ein halbes Jahr 35-jährig verstarb? Oder dass Benjamin Huggel der Rekordfinaltorschütze ist?

» Weisch no? Die Galerie der 20 Basler Finals und der elf Cupsiege

Die ersten Cupsieger im Trikot des FC Basel: Im April 1933 gewann der FCB im Hardturm-Stadion in Zürich gegen die Grasshoppers mit 4:3. (Bild: Keystone/Eugen Suter)