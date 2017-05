ATP Genf

23.5.2017, 22:45 Uhr

Nishikori bereits im Viertelfinal

Der hinter Stan Wawrinka als Nummer 2 gesetzte Japaner Kei Nishikori gewinnt nach einem Freilos sein erstes Spiel beim ATP-Turnier in Genf souverän. Von sda

Kei Nishikori verabschiedet sich nach seinem Achtelfinalsieg vom Publikum (Bild: sda)

Die Weltnummer 9 schlug im Achtelfinal den Kasachen Michail Kukuschkin 6:4, 6:3. Bei den letzten zwei Turnieren war Nishikori wenig Erfolg beschieden gewesen. In Madrid hatte er vor dem Viertelfinal Forfait (Handgelenk) erklären müssen, letzte Woche scheiterte er im Achtelfinal in Rom an Juan Martin Del Potro.

Nishikori bestreitet seinen Viertelfinal erst am Freitag gegen den Südafrikaner Kevin Anderson (ATP 62), der sich nach knapp drei Stunden gegen den Amerikaner Jared Donaldson (ATP 72) mit 6:3, 6:7 (7:9), 6:2 durchsetzte.