WM 2018 in Dänemark

22.5.2017, 22:05 Uhr

Schweiz an der WM 2018 gegen Russland und Schweden

Die Schweizer Nationalmannschaft wird die Gruppenspiele der Eishockey-WM 2018 in Kopenhagen bestreiten. Zu den Gegnern in der Gruppe A zählen Russland, Tschechien und der neue Weltmeister Schweden. Von sda

Nationalcoach Patrick Fischer muss einem schwierigen WM-Turnier entgegenblicken (Bild: sda)

Die Gruppen für die A-Weltmeisterschaft in Dänemark wurden wie üblich nicht ausgelost. Vielmehr bildete die IIHF-Weltrangliste die Basis für die Einteilung.

Nach der Niederlage in den jüngsten WM-Viertelfinals gegen Schweden wird die Schweiz im 7. Rang geführt. Von den beiden Aufsteigern Österreich und Südkorea wurden die vom Schweizer Roger Bader trainierten Österreicher der Schweizer Gruppe zugeschlagen.

Weltmeisterschaft 2018 in Dänemark. Die Gruppeneinteilung. Gruppe A in Kopenhagen: Russland, Schweden, Tschechien, Schweiz, Weissrussland, Slowakei, Frankreich, Österreich (Aufsteiger). - Gruppe B in Herning: Kanada, Finnland, USA, Deutschland, Norwegen, Lettland, Dänemark, Südkorea (Austeiger). - Dauer des WM-Turniers: 4. bis 20. Mai.