Fische gestohlen

27.5.2017, 17:05 Uhr

Zürichsee-Fischer verliert seinen ganzen Fang an Diebe

Ein Berufsfischer, der seine Netze in Nuolen SZ am Zürichsee auswarf, ist vermutlich Opfer eines Diebstahls geworden. Als er am Samstagmorgen die sieben Netze einholte, war kein einziger Fisch darunter. Dafür waren die Netze beschädigt. Von sda

Statt Felchen (wie hier im Bild) oder anderen Fischen aus dem Zürichsee fand ein Berufsfischer am Samstagmorgen bloss leere und beschädigte Fangnetze vor. (Bild: sda)

Der Mann stellte fest, dass diese etliche Löcher aufwiesen, die ein nicht fachmännisches Entfernen der Fische vermuten liessen.

Der Mann hatte seine Fangnetze am Freitagnachmittag rund 100 Meter vom Steinbruch Kuster in Nuolen entfernt angebracht, auf einer Länge von ungefähr 700 Metern und in einer Tiefe von etwa 3 Metern. Die Netze waren mit Schwimmern gekennzeichnet. Die Kantonspolizei Schwyz sucht Zeugen.