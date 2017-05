Wetter

27.5.2017, 16:30 Uhr

Erster Hitzetag auch im Norden der Schweiz

Am Samstag hat es auch im Norden der Schweiz für den ersten Hitzetag in diesem Jahr gereicht. Sowohl in Sitten wie auch in Visp kletterte das Quecksilber über die 30-Grad-Marke. Von sda

Für einen Hitzetag braucht es mindestens 30 Grad. Am Samstagnachmittag wurde diese Marke auch im Norden der Schweiz geknackt. (Symbolbild) (Bild: sda)

Bis jetzt lag die Jahreshöchsttemperatur nördlich der Alpen bei 29,1 Grad, wie SRF Meteo am Samstag mitteilte. Dieser Wert wurde am Samstagnachmittag deutlich übertroffen. In Sitten stiegen die Temperaturen am Nachmittag auf 30,4 Grad, wie Meteorologe Felix Blumer von SRF Meteo sagte. Auch in Visp zeigte das Thermometer einen Wert von 30,2 Grad an.

Laut Blumer dürften die Temperaturen bis am Abend noch steigen. So könnte es vielleicht auch in Delsberg und in Basel für einen Hitzetag reichen. Dort meldeten die Wetterstationen am Nachmittag Werte von 29,8 und 29,3 Grad. Am Sonntag und am Montag sollte es laut Mitteilung vor allem im Mittelland noch etwas heisser werden.

Südlich der Alpen meldeten die Wetterstationen bereits vergangenen Mittwoch Werte über 30 Grad. In der Magadinoebene zeigte das Thermometer an diesem Tag 30,7 Grad an. In Lugano waren es 30,6 Grad.