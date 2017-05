Verkehrsunfall

26.5.2017, 18:00 Uhr

Wegen Spinne aus Auto gesprungen und eingeklemmt

Eine Autofahrerin ist am Freitag in Chur zwischen ihrem eigenen Auto und einer Mauer eingeklemmt worden. Die 24-Jährige war wegen einer Spinne aus dem rollenden Wagen gesprungen und hatte sich hinter das Heck geflüchtet. Von sda

Wegen einer Spinne ist eine Autofahrerin in Chur aus dem fahrenden Wagen gesprungen und hat sich verletzt. (Symbolbild) (Bild: sda)

Der Vorfall ereignete sich beim Rückwärtsparkieren auf einem abschüssigen Parkplatz, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau war beim Anblick der Spinne im Wageninneren in Panik geraten. Sie wurde mit Verletzungen an den Beinen ins Kantonsspital in Chur gefahren.