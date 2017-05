Todesfall

26.5.2017, 19:50 Uhr

Schauspieler Fritz Lichtenhahn im Alter von 85 Jahren gestorben

26.5.2017, 19:50 Uhr

Der Schweizer TV- und Theaterschauspieler Fritz Lichtenhahn ist tot. Er starb 85-jährig in Hamburg, wie sein familiäres Umfeld Radio SRF mitteilte. Der gebürtige Bündner war an grossen Theaterhäusern engagiert. Von sda

Der Schweizer Schauspieler Fritz Lichtenhahn ist 85-jährig gestorben. Das Foto wurde im Juli 1977 in Zürich aufgenommen. (Archivbild) (Bild: sda)

So zum Beispiel in Bochum, Hamburg, Berlin sowie in Basel und Zürich. Ab den frühen Siebzigerjahren trat Lichtenhahn zudem in einer Reihe von Fernseh- und Kinofilmen auf. Ausserdem machte er sich mit Hörspielproduktionen einen Namen. Im Herbst 2000 erhielt er den Anerkennungspreis der Regierung des Kantons Graubünden.