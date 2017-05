CH-Kinocharts

22.5.2017, 17:50 Uhr

Sci-Fi-Horror-Sequel «Alien: Covenant» übernimmt Charts-Spitze

Wie in den USA hat «Alien: Covenant» an seinem Startwochenende auch in der Deutschschweiz die Führung in den Kinocharts übernommen. Etwa jeder vierte Kinogänger wählte das Horror-Sequel. «King Arthur» und «Guardians of the Galaxy Vol.2» rutschten um je einen Platz ab. Von sda

Szenebild aus «Alien: Covenant». Der Film hat am Wochenende die Spitze der Deutschschweizer Kinocharts übernommen. (Handout) (Bild: sda)

Im Tessin, wo «Alien» schon eine Woche früher gestartet war, behauptete der Film den Spitzenplatz vor dem Neuzugang «Get Out». In der Romandie hingegen wurde er vom dort neu gestarteten «King Arthur: Legend of the Sword (3D)» verdrängt.