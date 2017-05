Vandalismus

28.5.2017, 11:55 Uhr

Unbekannte versprayen Schulanlage in Hägendorf SO

Unbekannte Vandalen haben bei einer Schulanlage in Hägendorf SO ihr Unwesen getrieben. Dabei sei beträchtlicher Schaden angerichtet worden, teilte die Polizei Kanton Solothurn am Sonntag mit. Von sda

Zwischen Freitag- und Samstagmittag habe die Täterschaft an verschiedenen Gebäuden der Schulanlage an der Allerheiligenstrasse die Fassaden versprayt. In blauer, gelber und roter Farbe seien Schriftzüge wie «187», «Homo 187» oder «ACAB» angebracht worden, heisst es in der Mitteilung.

Zudem wurden ein Tischtennistisch umgeworfen und eine Bank beschädigt. In der gleichen Zeit brachen die Täter in den Kindergarten Oberdorf ein und entwendeten daraus Lebensmittel.