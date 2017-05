Brand

27.5.2017, 12:50 Uhr

Gartenhausbrand in Riehen rasch gelöscht

In Riehen hat am Freitagabend ein Gartenhaus gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand am Weilmattweg rasch löschen, wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Von sda

Hinweise auf Brandstiftung gibt es gemäss der Mitteilung keine. Hingegen wurden am Nachmittag Arbeiten am Dach ausgeführt. Möglicherweise steht der Schwelbrand in Zusammenhang mit diesen.