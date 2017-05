Parkplätze

24.5.2017, 12:00 Uhr

Initiative für tiefere Parkgebühren in Basel

In Basel sollen die Parkgebühren an die Tarife der «Konkurrenzdestinationen im nahen Ausland angepasst sowie oberirdisch auf öffentlichem Grund in der Nacht und am Sonntag abgeschafft werden. Dies verlangen Wirte von Basler Innenstadtbeizen in einer Initiative. Von sda und TaWo

Die klare Ablehnung der Veloring-Vorlage ist noch nicht verdaut, schon meldet sich die Autoparkplatz-Lobby zu Wort: Eine Gruppe von Wirten lanciert, sekundiert von bürgerlichen und rechtsbürgerlichen Basler Politikern, einen neuen Vorstoss zur Senkung und Abschaffung von Parkgebühren. Und weil sie mit Vorstössen im Grossen Rat bislang nicht erfolgreich waren, soll nun das Stimmvolk über eine «Stadtbelebung durch vernünftige Parkgebühren» entscheiden können.

Im Vergleich zu den «Konkurrenzdestinationen», den Grenzstädten in Deutschland und Frankreich, habe Basel «extrem hohe» Parkgebühren, begründen die Initianten ihr Volksbegehren. Mit einer Senkung der Tarife solle Basel wieder attraktiver für Besucher werden.

Gratisparkieren in der Nacht und am Sonntag

Konkret verlangt die formulierte Initiative «Stadtbelebung durch vernünftige Parkgebühren» Ergänzungen und Änderung des kantonalen Umweltschutzgesetzes. Darin soll festgeschrieben werden, dass für oberirdische Parkplätze auf öffentlichem Grund nur zwischen 8 und 20 Uhr Parkgebühren erhoben werden können.

Zudem will die Initiative gesetzlich regeln, dass der Kanton in Parkhäusern mit mehrheitlich staatlicher Beteiligung und bei Parkplätzen auf öffentlichem Grund für «konsumenten- und besucherfreundliche» Parkgebühren sorgt. Die Preise dürften dabei gemäss Initiativtext die durchschnittlichen Tarife vergleichbarer Parkplätze in den Städten Freiburg im Breisgau, Lörrach, Weil, Mülhausen und Saint-Louis nicht überschreiten.

LDP fordert Augenmass

Im Initiativkomitee sind nicht wenige LDP-Politikerinnen und -Politiker anzutreffen. Die Partei hatte tags zuvor in einer Medienmitteilung zu «Augenmass und Kompromissbereitschaft» in der Basler Verkehrspolitik aufgerufen.