Gewalt

24.5.2017, 11:50 Uhr

Gesuchter Mann beim Bahnhof Solothurn verhaftet

Beim Bahnhof Solothurn ist ein 46-jähriger Mann verhaftet worden. Der Algerier steht im Verdacht, vor zwei Wochen einen Asylbewerber aus Libyen mit einer Stichwaffe am Oberkörper leicht verletzt zu haben. Von sda

Eine Patrouille des Grenzwachskorps hatte den national zur Fahndung ausgeschriebenen Mann nach einer Personenkontrolle bereits am vergangenen Sonntag verhaftet, wie die Solothurner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Der Algerier befindet sich in Haft.