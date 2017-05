Polizei, Herzstück und BVB-Million – Basel beschäftigt heute neuer Wein in alten Schläuchen

Linkempfehlung

¶ «Wir waren von unseren Ergebnissen selbst überrascht», sagt das Forscherteam vom Senckenberg Centre for Human Evolution and Paleoenvironment (HEP) in Tübingen. Denn dieses stellt gerade die Grundlehre der Anthropologie auf den Kopf, wonach sich die Wege vom Menschen und Menschenaffen in Afrika getrennt haben sollen. Empfohlen von Tino Bruni. Lesen bei «Spiegel Online»