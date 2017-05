Personalie

23.5.2017, 15:30 Uhr

Ruedi Illes wird neuer Leiter der Sozialhilfe Basel-Stadt

Ruedi Illes wird neuer Leiter der Sozialhilfe des Kantons Basel-Stadt. Der 53-jährige Jurist wurde von der Regierung zum Nachfolger von Nicole Wagner gewählt, die ihr Amt nach sechs Jahren zur Verfügung stellt und sich selbständig macht. Von sda

Illes werde seinen neuen Posten per 1. Juli antreten, teilte das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) am Dienstag mit. Innerhalb dieses Departements ist die Sozialhilfe die grösste Dienststelle.

Illes, der zuvor die Sozialhilfe Riehen geleitet hatte, gehört seit einem Jahr der Geschäftsleitung der Sozialhilfe Basel-Stadt an. Er ist derzeit noch Leiter des Bereichs Migration+Integration. Der Jurist verfügt über Weiterbildungen im betriebswirtschaftlichen Management von Nonprofit-Organisationen und hat zudem einen Lehrauftrag an der Hochschule für Soziale Arbeit in Olten.