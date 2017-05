Verkehrsunfall

23.5.2017, 12:20 Uhr

Zwei Verletzte bei Kollision auf A2 in Basel

Bei einer Kollision auf der Autobahn A2 haben sich am Montagabend zwei Autofahrer im Alter von 36 und 58 Jahren dermassen schwere Verletzungen zugezogen, dass sie ins Spital eingewiesen werden mussten. Nach dem Unfall bildete sich ein grosser Rückstau. Von sda

Zum Unfall kam es, als ein 58-Jähriger gegen 18.30 Uhr bei der Ausfahrt Birsstrasse mit seinem Wagen aus noch ungeklärten Gründen in einen Abpralldämpfer fuhr. Sein Auto wurde auf die Überholspur zurück geschleudert, stiess dort mit einem Personenwagen zusammen und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die A2 in Fahrtrichtung Deutschland nur einspurig befahrbar. Dies führte in zu einem grossen Rückstau, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt am Dienstag mitteilte.