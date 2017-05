Kriminalität

23.5.2017, 10:15 Uhr

Grenzwache stellt in Cabriolet Kokain und Ecstasy sicher

23.5.2017, 10:15 Uhr

Bei einer Kontrolle eines Cabriolets am vergangenen Samstag in Baselland hat die Schweizer Grenzwache rund 2,3 Kilogramm Kokain und 1,7 Kilogramm Ecstasy entdeckt. Der Fahrzeuglenker aus den Niederlanden wurde festgenommen. Von sda

Zuvor war beim 28-Jährigen auf der Autobahn-Raststätte in Pratteln BL ein Drogenschnelltest positiv verlaufen, wie die Schweizer Grenzwache am Dienstag mitteilte. Die Grenzwache nahm das Fahrzeug und den Mann in der Folge auf einen Grenzwachtposten mit.

Das Kokain und Ecstasy wurde bei der anschliessenden Kontrolle im Verdeck-Kasten des Cabriolets gefunden. Im Einsatz stand dabei auch ein Drogenspürhund. Der Fahrzeuglenker wurde der Baselbieter Polizei übergeben. Die Staatsanwaltschaft hat für ihn Untersuchungshaft beantragt.