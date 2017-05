Parteien

22.5.2017, 20:50 Uhr

Balz Herter neuer Präsident der CVP Basel-Stadt

An der Spitze der CVP Basel-Stadt steht neu Balz Herter. Der 33-jährige Grossrat tritt die Nachfolge von Andrea Strahm an. Von sda

Balz Herter wurde an der Mitgliederversammlung am Montagabend einstimmig gewählt, wie die Partei mitteilte. Der Betriebswirtschafter, der bei Roche arbeitet, sass zuvor bereits in der Parteileitung der CVP Basel-Stadt.

Im Kantonsparlament war Herter von 2009 bis 2011 und ist es wieder seit Februar des laufenden Jahres. Er hat in der Finanzkommission Einsitz.

Andrea Strahm hatte die Partei seit 2014 geführt. Sie zeigte zunächst Interesse an einer Weiterführung des Amtes, zog ihre Kandidatur dann jedoch - wie zuvor in Aussicht gestellt - zugunsten des jüngeren Herter zurück.