Fürsorge

22.5.2017, 13:15 Uhr

Basler Mutter schickt 12-Jährige abends zum Einkaufen über Grenze

22.5.2017, 13:15 Uhr

Eine in Basel wohnhafte Mutter hat am späten Samstagabend ihre 12-jährige Tochter über die deutsche Grenze nach Lörrach zum Einkaufen geschickt. Die Polizei informierten die zuständigen Familienbehörden. Von sda

Das Mädchen war kurz nach 22.30 Uhr von der Polizei an einer S-Bahn-Haltestelle in Lörrach angetroffen worden, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte. Die Kleider des Mädchens hätten nicht den Temperaturen entsprochen. Zudem habe die 12-Jährige viel zu viele Einkäufe dabei gehabt.

Die von der Polizei verständige Mutter habe indes keinerlei Einsicht gezeigt. Sie habe das Mitnehmen der Tochter aufs Revier kritisiert.