Die spannendsten Geschichten des Tages der Basler Medien

Super League

¶Mit einer auf acht Positionen veränderten Startelf kassiert der FC Basel bei den Young Boys die zweite Niederlage der Saison. Und das geht nach einem Spiel in Kehrausatmosphäre auch in Ordnung so. Der frühe, zauberhaft herausgespielte Führungstreffer von Seydou Doumbia war der einsame Höhepunkt für den Meister, der nicht verbarg, dass es um etwas anderes geht: den Cupfinal am Donnerstag gegen Sion.Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis. Weiterlesen