22.5.2017, 10:36 Uhr

Bernhard Heusler: «Es wäre wahnsinnig, das Double auch noch mitnehmen zu dürfen»

Bernhard Heusler fiebert dem Cupfinal am Donnerstag entgegen, dem letzten Höhepunkt seiner Präsidentschaft beim FC Basel. Im Interview spricht er über Sentimentalitäten, Kabinenansprachen, Sonderprämien, die Probleme des Cupwettbewerbs und die Rolle der Fans. Von Christoph Kieslich

«Wir werden schon präsent sein in Genf» – FCB-Präsident Bernhard Heusler (53), hier am 28. April in Luzern nach dem Gewinn der Meisterschaft, über den schleppenden Ticketverkauf in Basel für den Final im Schweizer Cup. (Bild: Daniela Frutiger/feshfocus)

Bernhard Heusler, schiedlich-friedlich spielten die beiden Cupfinalisten 2:2. Steigt bei Ihnen nun schon die Vorfreude auf das Endspiel?

Die ist eigentlich schon seit den Halbfinals latent vorhanden. Sich auf diesen Cupfinal freuen zu können, ohne im Hinterkopf zu haben, dass man vorher oder hinterher noch unbedingt drei Punkte holen muss – für dieses Geschenk bin ich der Mannschaft unglaublich dankbar. Und für die Vorstellung, dass wir nach Meisterschaft auch noch das Double holen können. Das wäre ja wahnsinnig, wenn wir das auch noch mitnehmen dürften.

Ihr Präsidentenkollege Christian Constantin ist bekannt dafür, dass er vor einem Cupfinal mit allerlei Motivationskniffen seine Mannschaft heiss macht. Werden Sie auch in der Kabine auftauchen?

Ich werde sicher in der Kabine sein, wie vor jedem Spiel. Aber wir werden in der Vorbereitung nichts gross ändern. Ich werde im Mannschaftshotel übernachten, und vom Ablauf her wird es für uns wie ein Auswärtsspiel in der Champions League sein.

Kommt bei Ihnen schon etwas Sentimentalität durch? Oder verdrängen Sie das nahende Ende Ihrer Präsidentschaft?

Es war schon gegen Sion nicht ganz einfach. Denn ich habe gewusst: Das ist für mich in dieser Funktion das letzte Mal bei einem normalen Spiel im Joggeli. Und das wird einem auch die ganze Zeit von links und rechts gesagt, auch wenn man mal nicht daran denkt. Aber es steht jetzt alles unter dem Zeichen des Cupfinals. Und da bringt es nichts, wenn der Präsident etwas von seinen sentimentalen Gefühlen erzählt.

«Ich bin so oft verwöhnt worden, und dieser Final wird eine Riesengeschichte.»

Aber es wäre schon schön, den Cup mit nach Basel zu bringen?

Vieles wäre schön. Und wenn ich zurückblicke, dann bin ich von unserer Mannschaft so oft verwöhnt worden. Natürlich ist der Cupsieg noch einmal ein grosser Wunsch, aber es würde auch kein bitterer Nachgeschmack bleiben, wenn es nicht möglich ist. Im Final stehen die Chancen fünfzig zu fünfzig, und das Spiel wird eine Riesengeschichte.

Wenn Sie Ihrem Kollegen Christian Constantin, den Sie gut kennen, eine Woche vor dem Final in Basel begegnen – wird da ein bisschen unter Präsidenten gestichelt?

Ich wusste am Spiel gar nicht, dass er hier ist. Nach dem Spiel, auf dem Weg zurück in die Kabine, haben er und unser gemeinsamer Freund Alex Burgener, ein Zermatter, Georg Heitz und mir noch je ein Geschenk überreicht, was sehr herzig ist.

Raclette-Käse oder Wein aus dem Tal?

Natürlich Walliser Spezialitäten.

Zwei, die den Schweizer Fussball in den letzten auf ihre Art geprägt haben: Sion-Präsident Christian Constantin (links) mit Bernard Heusler 2013 im Stade de Tourbillon. (Bild: Keystone/Laurent Gillieron)

Zum vierten Mal spielt der FCB daheim nur unentschieden und kassiert beim 2:2 gegen Sion wieder ein spätes Tor. Wie haben Sie die Generalprobe erlebt?

Bis zu dem Moment, in dem wir Schweizer Meister geworden sind, haben wir die ganze Saison hindurch in den letzten zehn Minuten kein Gegentor bekommen, nicht einmal ein unwichtiges. Das habe ich so noch nie erlebt. Dafür haben wir selbst x Tore in den letzten Minuten erzielt. Und seit wir Meister sind, bekommen wir in fast jedem Spiel ein spätes Gegentor.

Der Ärger darüber dürfte sich in Grenzen halten?

Aber du kannst doch nicht in der 90. Minute selbst treffen und dann zweimal hintereinander noch ein Tor kassieren. Das hat mit dem My Spannung zu tun, das fehlt. Doch: Es ärgert mich, ohne deswegen irgend jemandem einen Vorwurf zu machen.

«Im Hinblick auf den Final würde ich jedes Resultat schönreden.»

Haben Sie Sorge, dass man diese Winzigkeit im Cupfinal wieder aufbauen kann?

Überhaupt nicht. Ich würde jetzt jedes Resultat mit Hinblick auf den Final schönreden. Wenn wir gegen Sion verloren hätten, hätte ich gesagt: Das ist eine Ohrfeige gewesen, damit wir nächsten Donnertag parat sind. Trotz prominentem Beistand ging der Final gegen Sion vor zwei Jahren aus Basler Sicht in die Hose: Bernhard Heusler mit Roger Federer am 7. Juni 2015 im St.-Jakob-Park. (Bild: Keystone/Peter Klaunzer)

Und die Niederlage in Bern, wird die irgendeinen Einfluss haben?

Genauso wenig, wie Siege in den für die Meisterschaft irrelevanten Spielen nach dem frühen Titelgewinn unsere Chancen im Cupfinal gesteigert hätten, werden die unglücklichen Unentschieden oder die Niederlage in Bern, bei der wichtige Leistungsträger geschont wurden, schaden oder negative Auswirkungen haben. Im Gegenteil: Das Team ist hellwach und brennt darauf, das Erlebnis des Finalspiels zu geniessen und die grosse Herausforderung anzunehmen.

«Vor zwei Jahren war ich mir nicht sicher, wie wichtig Paulo Sousa der Final ist.»

Vor zwei Jahren ging die grosse Herausforderung , der Cupfinal Basel-Sion im eigenen Stadion völlig in die Hose.

Es herrschte damals eine ganz andere Stimmung. Eine Woche vorher haben 30'000 Zuschauer im Joggeli die Meisterschaft gefeiert, Marco Streller wurde verabschiedet, es gab Tränen und Emotionen. Jetzt ist es etwas anderes. Die Spannung ist zwar auch abgefallen, aber wir haben viel bessere Möglichkeiten, diese Spannung wieder aufzubauen, Und dann haben wir einen Trainer, der unbedingt diesen Pokal gewinnen will. Das habe ich vor zwei Jahren ein bisschen anders erlebt. Da war ich mir nicht sicher, wie wichtig das Paulo Sousa ist. Das war schon die Phase, in der wir mit ihm über alles Mögliche diskutiert haben, nur nicht über den Cupfinal.

Welche Rolle spielen der Präsident und der Sportchef in den Tagen und Stunden vor so einem Endspiel? Wir nehmen an, dass sie beide nicht flammende Reden vor den Spielern in der Kabine halten.

Früher habe ich ab und zu vor den Spielen zum Team gesprochen. Das geschah immer in Absprache mit den Trainern. Zuletzt habe ich das in Tel Aviv gemacht, im Mannschaftshotel. Murat Yakin und ich haben gemeinsam zu den Spielern gesprochen, ich aus der Sicht des Clubs darüber, wie wichtig es ist, in die Champions League zu kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit solchen Ansprachen wirklich allen einen Gefallen macht. 30 Minuten und bis zur 3:0-Führung hat es genutzt. (Das Endresultat lautete 3:3, der FCB kam weiter; Anm. d. Red.)

«Motivationsversuche mit Sonderprämien haben wir abgeschafft.»

Helfen statt einer Ansprache vielleicht Prämien als Zusatzmotivation?

Meister- und Cupprämien hat bei uns jeder Spieler individuell in seinem Vertrag stehen. Da gibt es für alle die gleiche Spannbreite. Aber meiner Ansicht nach wird der finanzielle Anreiz nicht entscheidend sein und er war es auch nie. Das wird beim FC Sion nicht anders sein. Wir sind völlig abgekommen von Motivationsversuchen mit Sonderprämien. Das haben wir noch mit Marco Streller als Captain abgeschafft. Und das hat sich bewährt.

Grundsätzlich wirft der Schweizer Cup im Augenblick sehr wenig Geld für die teilnehmenden Clubs ab, vor allem, weil es zu wenig Sponsoren gibt. Die beiden Finalisten bekommen jeweils gerade noch 100'000 Franken. Wie kann man dem Wettbewerb wieder mehr Zugkraft einhauchen?

Darüber machen wir uns im Zentralvorstand des SFV viele Gedanken. Es ist nicht ganz einfach. Im Cup kann man einem Sponsor nicht sehr viele persönliche Rechte bieten, zum Beispiel Werbung mit Spielern. Er kann quasi nur Sichtbarkeit und Hospitality kaufen. Für Schweizer Firmen, die flächendeckend präsent sein möchten, ohne zu stark mit einem Club identifiziert zu werden, ist der Cup eigentlich eine optimale Plattform.

Hinzu kommt das Tauziehen um den Finalort. Bern wollte nicht mehr und jetzt kommt nach Basel und Zürich die Stadt Genf zum Handkuss.

Um dem Wettbewerb wieder ein Gesicht zu geben, müsste es wie in England oder Deutschland das Ziel sein, den Final mittelfristig wieder möglichst konsequent an einem Ort zu haben. Aber wir erinnern uns an die Diskussionen in Bern...

...wo es vor allem um die Sicherheit und um eine Kostenbeteiligung des Verbands an den Sicherheitskosten ging...

Wenn man den Eindruck hat, dass man politisch den Cupfinal gar nicht will, dann ist es eine schlechte Ausgangslage. Wir können einer Stadt ja schlecht den Final aufzwingen.

«Bern ist das Wunschszenario vieler, aber wir können einer Stadt den Final nicht aufzwingen.»

Wäre Basel eine Alternative als Dauer-Finalort?

Am Schluss lebt der Fussball sehr stark von Traditionen. Das gilt gerade für den Schweizer Cup, der nicht über das Geld und grosse Einnahmen funktioniert. Auch, weil der Sieg nicht den ganz grossen Stellenwert neben der Meisterschaft hat und der Cupsieger in der Regel bereits einen Champions-League- oder Europa-League-Platz hat. Basel wäre eine Alternative als Finalort, aber das Wunschszenario für viele ist schon eher Bern. Ein Präsident zwischen Hoffen und Bangen: Bernhard Heusler in einem Moment des Triumphs, dem Sieg 2011 in der Champions League gegen Manchester United, der den erstmaligen Einzug in die Achtelfinals bedeutete. (Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus)

Dass die FCB-Fans für Endspieltickets nicht vor der dem Ticketschalter eine Nacht lang campieren hängt schlicht mit der Sättigung zusammen?

Wie immer man das nennt: Gewohnheit, Sättigung, acht Cupfinals in elf Jahren – sicher fehlt das ganz Besondere. Wenn die Leute ein Spiel nicht besuchen wollen, gibt es viele Erklärungen dafür. Eine ist: Genf ist schwieriger zu erreichen als andere Orte... (Lacht)

Hören Sie auf: Genf liegt doch nicht am Ende der Welt und die Anstosszeit um 16 Uhr an einem Feiertag ist auch nicht unchristlich.

Ich gebe ja nur wieder, was mir gegenüber erklärt wird, warum auf den Besuch des Finals verzichtet wird. Ich will mir nicht darüber den Kopf zerbrechen und sehe auch nicht den geringsten Grund, jemanden an den Pranger zu stellen, weder Fans noch Club. Es ist nun einmal so. Und wenn die 6000 bis 8000 Richtigen im Stade de Genève sein werden, dann werden wir dort schon präsent sein.

«Wenn die Richtigen im Stade de Genève sein werden, dann werden wir dort schon präsent sein.»

Dem FC Basel wird in diesem Endspiel wie kaum einmal im nationalen Zusammenhang der jüngsten Zeit in einer Aussenseiterrolle sein gegen die Cup-Monster aus Sion.

Zumindest sind wir nicht der Favorit. Den gibt es in einem Endspiel sowieso nicht. Wir werden vor der Kulisse des Stadions eher die Auswärtsmannschaft sein. Es ist schon verrückt, wenn man sieht, wie viele Sion-Fans zu einem Auswärtsspiel in der Meisterschaft fahren im Gegensatz zur Zahl, die zu einem Cupfinal pilgert.

Letzte Woche in Basel waren es vielleicht 100...

Da bin ich dann schon stolz auf unsere Fans, von denen nach entschiedener Meisterschaft 400, 500 nach Lugano fahren, sich auch noch etwas besonderes ausdenken und ihre alten Leibchen hervorholen. Das ist für mich Fankultur: Wenn sie die Mannschaft ständig begleiten. Der Cupfinal ist dagegen für den ganzen Kanton Wallis ein Event, wo man dabei sein will. Das ist auch schön. Ich bin aber froh und dankbar, dass es bei uns so ist wie es ist – denn auch wegen unserer treuen Fans und der Jahreskarteninhaber sind wir Serienmeister.

Wunschvorstellung: Bernhard Heusler mit FCB-Captain Franco Costanzo und Schweizer Cup auf dem Casino-Balkon nach dem vorletzten Basler Finalsieg 2011 gegen Lausanne. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)