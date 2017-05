ATP Genf

21.5.2017, 19:15 Uhr

Marco Chiudinelli in Qualifikation gescheitert

Marco Chiudinelli (ATP 184) verpasst den Einzug ins Haupttableau des Geneva Open. Von sda

Marco Chiudinelli verpasst in Genf das Haupt-Tableau (Bild: sda)

Der 35-jährige Basler unterlag in Genf in der zweiten und entscheidenden Qualifikationsrunde des ATP-250-Turniers in der Romandie dem Italiener Roberto Marcora (ATP 772) 4:6, 1:6.

Mit Raphael Baltensperger (ATP 995) scheiterte auch der zweite Schweizer in der Qualifikation. Der 19-jährige Zürcher, der sich in der Vorwoche an einem Turnier in Genf eine Wildcard für die Qualifikation gesichert hatte, war am Samstag in der 1. Runde chancenlos.

Stan Wawrinka ist damit der einzige Schweizer im Haupttableau des Genfer ATP-Turniers.