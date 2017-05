ATP Rom

21.5.2017, 18:55 Uhr

Erster grosser Turniersieg für Alexander Zverev

21.5.2017, 18:55 Uhr

Alexander Zverev gewinnt in Rom seinen ersten ATP-Titel auf Masters-1000-Stufe. Von sda

Die Kinder der Zürcher Volksschule werden weiterhin Französisch und Englisch auf der Primarstufe lernen. Das Stimmvolk lehnte die Initiative der Lehrerverbände für nur eine Fremdsprache auf dieser Stufe ab. (Bild: sda)

Der erst 20-jährige Deutsche bezwang im Final des mit 4,507 Mio. Euro dotierten Turniers Novak Djokovic, der am Samstag im Halbfinal Dominic Thiem nur ein Game überlassen hatte, nach starker Leistung 6:4, 6:3.

Zverev wird damit am Montag in der Weltrangliste als Zehnter erstmals in die Top Ten vorrücken. Der Sohn des gleichnamigen ehemaligen sowjetischen Profis und Bruder von Mischa Zverev ist der erste in den Neunzigerjahren geborene Spieler, der ein ATP-1000-Turnier gewonnen hat.