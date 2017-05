Italien

21.5.2017, 17:15 Uhr

Juventus Turin markiert eine weitere Rekordmarke

Juventus Turin sichert sich mit dem 3:0-Heimsieg gegen Crotone den sechsten Titel in Folge in der Serie A und stellt damit einen Rekord auf. Von sda

Juventus Turin jubelt (hier Paulo Dybala): Der sechste Titel in Folge ist in trockenen Tüchern (Bild: sda)

Vier Tage nach dem Cupsieg ist es für den Rekordmeister das dritte Double hintereinander und der insgesamt 33. Scudetto. Seit Massimiliano Allegri im Sommer 2014 den Posten vom aktuellen Chelsea-Meistertrainer Antonio Conte übernommen hat, gewann Juventus immer die Meisterschaft und den Cup.

Die wegweisenden ersten beiden Tore zum Erfolg gegen das abstiegsgefährdete Crotone schossen die Stürmer Mario Mandzukic und Paulo Dybala schon vor der Pause. Aussenverteidiger Alex Sandro setzte in der 83. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Der Schweizer Stephan Lichtsteiner kam wie schon beim Cupfinal am vergangenen Mittwoch nicht zum Einsatz.

In knapp zwei Wochen hat Juventus die Gelegenheit, erstmals in der Vereinsgeschichte das Triple zu realisieren. In Cardiff treffen die Italiener am 3. Juni im Final der Champions League auf Real Madrid.

In der zweitletzten Runde sind zwei weitere Entscheidungen gefallen: Milan sicherte sich mit dem 3:0-Heimsieg gegen Bologna den letzten Platz in der Europa League und kehrt damit nach vier Jahren Unterbruch wieder in den Europacup zurück. Die Tore für den siebenfachen Champions-League-Sieger erzielten die Stürmer Gerard Deulofeu, Keisuke Honda und Gianluca Lapadula in den letzten 22 Minuten. Es war für Milan der erste Sieg seit sechs Spielen und dem 9. April.

Genoa darf dank des 2:1 gegen Torino auch in der nächsten Saison in der Serie A spielen. Der älteste Klub Italiens hat nach tiefem Fall gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt und aus den letzten drei Spielen sechs Punkte geholt. Zu den Torschützen gegen Torino gehörte Stürmer Giovanni Simeone, der Sohn von Atletico-Madrid-Trainer Diego Simeone. Der junge Argentinier hat in dieser Saison in der Serie A zwölf Tore erzielt.

In der Schlussrunde kommt es zwischen Crotone und Empoli (0:1 gegen Atalanta Bergamo) zum Fernduell um den rettenden 17. Platz. Aufsteiger Crotone hat einen Punkt weniger und spielt zu Hause gegen Lazio Rom; Empoli reist zum bereits abgestiegenen Palermo.

Empoli - Atalanta Bergamo 0:1 (0:1). - 9000 Zuschauer. - Tor: 13. Gomez 0:1. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler.

Juventus Turin - Crotone 3:0 (2:0). - 39'000 Zuschauer. - Tore: 12. Mandzukic 1:0. 39. Dybala 2:0. 83. Alex Sandro 3:0. - Bemerkungen: Juventus Turin ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Milan - Bologna 3:0 (0:0). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 69. Deulofeu 1:0. 73. Honda 2:0. 91. Lapadula 3:0.

Udinese - Sampdoria Genua 1:1 (1:0). - 17'000 Zuschauer. - Tore: 5. Théréau 1:0. 64. Muriel (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkungen: Udinese ohne Widmer (verletzt/Achillessehnen-Beschwerden). Rote Karten gegen De Paul (47.), Danilo (65./beide Udinese) und Muriel (65./Sampdoria Genua).

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Genoa - Torino 2:1. Sassuolo - Cagliari 6:2. - 20.45 Uhr: Lazio Rom - Inter Mailand.

Rangliste: 1. Juventus Turin 37/88 (75:26). 2. AS Roma 37/84 (87:36). 3. Napoli 37/83 (90:37). 4. Lazio Rom 36/70 (72:45). 5. Atalanta Bergamo 37/69 (61:41). 6. AC Milan 37/63 (56:43). 7. Fiorentina 37/59 (61:55). 8. Inter Mailand 36/56 (64:46). 9. Torino 37/50 (66:63). 10. Sampdoria Genua 37/48 (47:51). 11. Sassuolo 37/46 (55:58). 12. Udinese 37/45 (45:51). 13. Cagliari 37/44 (53:75). 14. Chievo Verona 37/43 (43:60). 15. Bologna 37/41 (39:56). 16. Genoa 37/36 (36:61). 17. Empoli 37/32 (28:59). 18. Crotone 37/31 (31:57). 19. Palermo 36/23 (31:74). 20. Pescara 36/14 (33:79).