FC Basel, Einzelkritik

21.5.2017, 19:54 Uhr

Die geschlossene Lücke im Palmarès

21.5.2017, 19:54 Uhr

Der Captain hat lichte Momente und erlaubt sich haarsträubende Fehlpässe, der Rückkehrer jubelt anständig zurückhaltend und einem Ü30er geht das Benzin aus. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

So jubelt, wer gegen den Ex-Verein trifft. Seydou Doubia (dritte von links) mit einer Geste, die fast schon als Entschuldigung an die YB-Fans gedeutet werden kann. (Bild: Keystone/ANTHONY ANEX)

Germano Vailati | Torhüter



Feierte eine Saisonpremiere: Zum ersten Mal kam der 36-jährige Tessiner in seiner fünften Meistersaison zum Einsatz. Kassierte dabei ein Tor bei einem Schuss, den er kaum halten konnte, und ein zweites, als er im Gemeinschaftswerk mit Adama Traoré gegen Thorsten Schicks Stochern den Kürzeren zog. Parierte ansonsten die Versuche von Roger Assalé, Yoric Ravet und Schick.

Omar Gaber | rechter Aussenverteidiger



Das Bemerkenswerteste an seinem Einsatz war, dass Michael Lang nicht spielte. Gaber hielt es unter anderem nicht für nötig, dem Ball in einer vielversprechenden Situation nachzugehen. Lieber reklamierte er beim Schiedsrichter ein Handspiel des Gegenspielers. Machte insgesamt zu wenig aus der Möglichkeit, sich wieder einmal auf seiner geliebten rechten Seite zu präsentieren.

Durfte wieder mal auf der rechten Abwehrseite ran: Omar Gaber (links) gegen Loris Benito. (Bild: Keystone/ANTHONY ANEX)

Daniel Hoegh | rechter Innenverteidiger



Es darf ihn nicht überraschen, dass er in dieser Saison nicht öfters zum Einsatz kam. Wer sich solche Ballverluste leistet wie der Däne in der 30. Minute, ist ein Risikofaktor in der Abwehrreihe. Und wenn der Pressetribüne vor allem diese Szene in Erinnerung bleibt, ist das kein Qualitätsmerkmal für einen Fussballprofi.

Marek Suchy | linker Innenverteidiger



Erhaltener Nummer 1 aus der Startaufstellung gegen den FC Sion: War zwar einen Hauch zupackender als Nebenmann Hoegh, wird im Videostudium aber erkennen, dass er beim Ausgleichstreffer seine Zone nicht ganz im Griff hatte. Und vor dem 2:1 verlor er das Kopfballduell gegen den alles überstrahlenden YB-Mann Denis Zakaria.

Adama Traoré | linker Aussenverteidiger



Schien einen Narren daran gefressen zu haben, sein erstes Saisontor zu erzielen: Schoss in der 24. Minute über das Tor und in Halbzeit zwei mit einem wuchtigen Versuch in die Beine Mohamed Elyounoussis. Dazu kam eine wuchtige Hereingabe, die in der Mitte alle verpassten und mutterseelenallein ins Seitenaus rollte. War zudem als Auslöser am Führungstreffer beteiligt – bester Mann der hintersten Reihe, was angesichts der Verfassung der Basler Abwehr allerdings kein Kunststück war.

Geoffroy Serey Dié | defensiver Mittelfeldspieler



Irgendwie sieht es oft leicht unkoordiniert aus, was der Ivorer mit dem Ball veranstaltet. Seien es geglückte oder verstolperte technische Einlagen oder ein missglückter Weitschussversuch nach einer Eckballvariante.

Taulant Xhaka | Defensiver Mittelfeldspieler



Erhaltener Nummer 2 aus dem Spiel gegen Sion: Holte sich getreu seines Standings in Bern Pfiffe des Heimpublikums ab. Seinem Arbeitseifer tat das keinen Abbruch: Ackerte gewohnt zugriffig, auch in diesem Spiel, in dem es sportlich für beide Teams um nichts mehr ging.

Alle Mühe für nichts: Taulant Xhaka in Pose des enttäuschten Verlierers. (Bild: Keystone/ANTHONY ANEX)

Davide Callà | rechter Flügel



Erhaltener Nummer 3: Zwang in der vorerst letzten Affiche FC-Basel-gegen-Yvon-Mvogo den Berner Torhüter zu einer Parade in der 57. Minute. Will er den jungen Schlussmann doch noch bezwingen, muss er in die Bundesliga wechseln oder mit Basel in der Champions League auf RB Leipzig treffen. Viel Zeit bleibt ihm dafür jedenfalls nicht, schliesslich ist Calla auch schon 32 Jahre alt und sagt zu seiner Auswechslung in der 75. Minute: «Ich werde nicht jünger, mir ist einfach das Benzin ausgegangen.»

Matias Delgado | offensiver zentraler Mittelfeldspieler



Alles drin im Spiel des Captains: lichte Momente wie beim grossartig gespielten doppelten Doppelpass mit Seydou Doumbia vor dem Führungstreffer; und dunkle Augenblicke wie bei einem haarsträubenden Fehlpass im Mittelfeld, woraus ein YB-Konter und eine gute Tormöglichkeit entstand. Wurde zudem von Miralem Sulejmani bei einem Freistoss im Gesicht getroffen und in der 61. Minute durch Alexander Fransson ersetzt.

Mohamed Elyounoussi | linker Flügel



Kehrte in die Startaufstellung zurück und kam zu zwei Abschlüssen: Den ersten Schuss blockte die Berner Abwehr in Minute sechs, beim zweiten Versuch traf der Norweger mit dem Kopf den Pfosten nach einem Freistoss Delgados.

Seydou Doumbia | Angriffsspitze



Hatte vor dem Spiel gegen alle Super-League-Mannschaften getroffen, ausser gegen YB. Schloss diese Lücke im Palmarès nach zwei Minuten im Stade de Suisse. Wohl bei der letzten Möglichkeit, denn Doumbia wird Basel im Sommer höchstwahrscheinlich verlassen. Vielleicht kommt er ja bei seinem Ex-Verein YB unter, immerhin hat er sich anständig zurückgenommen beim Torjubel. Verliess in der 61. Minute den Platz für Andraz Sporar.

Der Torschütze Seydou Doumbia (links) der beste Mann auf dem Platz: Denis Zakaria. (Bild: Keystone/ANTHONY ANEX)

**

Alexander Fransson | offensiver zentraler Mittelfeldspieler



Kam in der 61. Minute für Matias Delgado und brachte Zug in die Basler Offensive. Bestes Beispiel war ein Konter, den er ballführend über mehrere Dutzend Meter vortrug und im richtigen Moment nach aussen spielte.

Andraz Sporar | Angriffsspitze



Ersetzte in der 61. Minute Seydou Doumbia und war in der guten halben Stunde kaum zu sehen. Eine Saison neigt sich dem Ende zu, und der Slowene muss sie abhaken, derart durchzogen war sie von Verletzungen und Ausfällen wegen Krankheit.

Dereck Kutesa | rechter Flügel

Wurde in der 76. Minute zum vierten Mal eingewechselt: zweimal davon im Cup, in Bern zum zweiten Mal in der Liga. Für eine Bewertung war er zu kurz im Einsatz, für die eine oder andere gute Aktion reichte es allemal.

__

Bewertungsdurchschnitt: 3,9

Nicht eingesetzt beim FC Basel: Djodrje Nikolic (Torhüter), Michael Lang, Eder Balanta, Dominik Schmid