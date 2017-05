Super League

21.5.2017, 13:00 Uhr

LiVE: Young Boys–FC Basel

(16 Uhr, #rotblaulive)

21.5.2017, 13:00 Uhr

Es hätte ein Spiel um die Entscheidung in der Meisterschaft werden können. Doch wenn heute um 16 Uhr der FC Basel auf die Young Boys trifft, geht es allerhöchstens noch um Ansehen. Das Duell Meister gegen Zweiter können Sie bei SRF sehen – und hier in kommentierter Form lesen. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

27 Einzelunternehmer reisen nach Bern: Am Sonntag (16 Uhr) trifft der FC Basel auswärts auf die Young Boys. Sportlich geht es für die beiden Teams um nichts. Zwei Tage vor dem Spiel spricht Basels Trainer Urs Fischer von kleinen Unstimmigkeiten im Team. » Die Lage beim FC Basel

Urs Fischer: «Jeder beim FC Basel ist gefangen im Erfolg»: Im Interview erzählt Urs Fischer vom Wahnsinn beim FC Basel. Er ärgert sich über Unwahrheiten und freut sich über das grösste Kompliment, das man ihm machen kann. Und für seinen Nachfolger Raphael Wicky hofft er, dass «man ihn arbeiten lässt». » Interview mit dem scheidenden Trainer

Willkommen zurück, FC Zürich: Der FC Zürich kehrt nach einem Jahr im Fegefeuer der Zweitklassigkeit in die Super League zurück. Die «Neue Zürcher Zeitung» beschreibt, in welcher Verfassung und mit welchen Zielen der FCZ mit seinen Eignern, dem Ehepaar Canepa (Foto), wieder oben mitmischen will. » Zum Aufstieg des Basler Rivalen

Christoph Spycher: «Ich bin froh, ist Adi Hütter da»: Er hat vor, die Young Boys zu stabilisieren und wieder auf einen einheitlichen Kurs zu bringen, sagt Christoph Spycher. Der Berner ist seit den herbstlichen Klub-Turbulenzen Sportchef von YB. Ein Gespräch über neue Philosophien, den FC Basel und die Bundesliga. » Interview mit dem YB-Sportchef

liveticker

