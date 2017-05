Tom Dumoulin baut Leaderposition am Giro d'Italia aus

¶ Wenn alles gut läuft bei der grossen Meistersause von Bayern München, qualifiziert sich der SC Freiburg in der Allianz-Arena für die Europa League. Der Trainer sieht das mit gemischten Gefühlen.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen

¶ Am Sonntag (16 Uhr) trifft der FC Basel auswärts auf die Young Boys. Sportlich geht es für die beiden Teams um nichts. Zwei Tage vor dem Spiel spricht Basels Trainer Urs Fischer von kleinen Unstimmigkeiten im Team.Von Samuel Waldis. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Der FC Zürich kehrt nach einem Jahr im Fegefeuer der Zweitklassigkeit in die Super League zurück. Die «Neue Zürcher Zeitung» beschreibt, in welcher Verfassung und mit welchen Zielen der FCZ mit seinen Eignern, dem Ehepaar Canepa (Foto), wieder oben mitmischen will. Empfohlen von Christoph Kieslich. Weiterlesen bei nzz.ch