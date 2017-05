Österreich

20.5.2017, 14:40 Uhr

Österreich verlängert mit Aufstiegstrainer Bader

Österreichs Eishockey-Verband verlängert wenige Wochen nach dem Aufstieg in die A-Gruppe den Vertrag mit dem Schweizer Männer-Nationaltrainer Roger Bader. Von sda

Der Zürcher Roger Bader (rechts) bleibt österreichischer Nationaltrainer (Bild: sda)

Der 52-Jährige Zürcher erhielt einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Option auf Verlängerung und wird künftig auch als Direktor aller Nationalmannschaften die Leitung in der Abteilung Sport in der Verbands-Geschäftsstelle in Wien übernehmen.

Die Vertragsverhandlungen wurden im Zuge der derzeit laufenden A-WM in Paris und Köln in Deutschland geführt. Bader, der seit Herbst 2016 Teamchef ist, soll Österreich an der nächsten A-WM 2018 in Dänemark zum Klassenerhalt führen.