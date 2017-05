Bacsinszky unterliegt Pliskova

¶ Der Cupfinal zwischen dem FC Basel und dem FC Sion am 25. Mai in Genf wird von Schiedsrichter Stephan Klossner (35) geleitet. Von sda und TaWo. Weiterlesen

Super League

¶Der FC Basel remisiert zum dritten Mal in Folge. Weil der FC Sion in der 95. Minute durch Constant ausgleicht. Zuvor ging der Meister durch die Tore von Janko und Doumbia zweimal in Führung. In einer Woche kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Wallisern: in Genf beim Endspiel um den Cupsieg.Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich. Weiterlesen