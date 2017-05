Skicross

18.5.2017, 17:25 Uhr

Skicrosserin Holmlund aus Koma erwacht

Die dreifache Skicross-Weltcupsiegerin Anna Holmlund ist fünf Monate nach ihrem schweren Sturz im Training wieder bei Bewusstsein. Von sda

Anna Holmlund zählte vor ihrem schweren Sturz zur Weltelite im Skicross (Bild: sda)

Nach ihrem schweren Sturz im Dezember in den Dolomiten musste die Schwedin ins künstliche Koma versetzt werden. Aus diesem wurde sie zwar bereits im Januar geweckt, ihr Bewusstsein erlangte die 29-Jährige aber offenbar erst jetzt wieder. Nach Angaben des schwedischen Skiverbandes kann Holmlund, die sich bei ihrem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hatte, auch bereits auf kurze Fragen antworten.

Die Bronzemedaillengewinnerin von Sotschi weise zwar bedeutende Bewegungsstörungen auf, aber ihr Gesundheitszustand bessere sich, hiess es in einer Mitteilung. Zur weiteren Rehabilitation soll sie in Kürze in ihre Heimatstadt Sundsvall verlegt werden.