LiVE: Das Vorspiel zum Cupfinal (19.45 Uhr)

In einer Woche treffen die beiden Teams im Cupfinal aufeinander. Heute Abend geben sie sich in der Super League die Ehre. Um 19.45 Uhr geht es los zwischen dem FC Basel und dem FC Sion, hier sind Sie live mit dabei und unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen.

Drei Tore kassierte der FC Basel in dieser Saison selten. Ein Qualitätssiegel für die Abwehr ist das 3:3 gegen den FC Thun nicht – immerhin zeichnet sich der Torhüter aus.

14.05.2017 um 10:20

Gegen Dejan Sorgic war kein Kraut gewachsen – der Thuner Mittelstürmer trifft drei Mal in Basel und sichert den Berner Oberländern in der 93. Minute ein 3:3 (1:1)-Unentschieden beim Meister, der in der 90. Minute einen zähen, aber durchaus unterhaltsamen Match durch ein Tor von Geoffroy Serey Dié gedreht zu haben schien.