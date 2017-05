Handball

17.5.2017, 21:15 Uhr

Kadetten Schaffhausen vor der Titelverteidigung

Kadetten Schaffhausen steht vor der erfolgreichen Titelverteidigung. Der Schweizer Meister gewinnt die zweite Partie im Playoff-Final gegen Pfadi Winterthur 30:26 und führt in der Serie mit 2:0. Von sda

Kadetten Schaffhausen mit Johan Koch setzte sich auch im zweiten Finalspiel gegen Pfadi Winterthur durch und steht vor der erfolgreichen Titelverteidigung (Bild: sda)

Nach der 18:31-Abfuhr im ersten Spiel konnten die Winterthurer die zweite Partie der Best-of-5-Serie zwar ausgeglichener gestalten, am Ende setzte sich der Favorit aber dennoch souverän durch.

Nachdem die Gäste zwischenzeitlich mit fünf Toren geführt hatten, schaffte Kevin Jud in der 47. Minute für Pfadi noch einmal den Ausgleich zum 24:24. Das Team von Adrian Brüngger schaffte es aber nicht, die Kadetten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Die Kadetten können damit bereits am Samstag zuhause alles klar machen. Für die Schaffhauser wäre es der vierte Meistertitel in Serie, der siebte in den letzten acht Jahren.