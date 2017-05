WM 2017

16.5.2017, 14:55 Uhr

Schweden bezwingt die Slowakei

Schweden feiert an der Eishockey-WM zum Abschluss der Vorrunde einen 4:2-Erfolg gegen die Slowakei. Von sda

William Nylander spielt bisher eine starke WM (Bild: sda)

Die Basis zum Sieg in Köln legten die Skandinavier in den ersten neun Minuten, in denen sie dank William Nylander (5.) und Oliver Ekman-Larsson 2:0 in Führung gingen. Für den 21-jährigen Nylander war es bereits der fünfte Treffer und der zehnte Skorerpunkt an diesem Turnier.

Nachdem den Slowaken zweimal der Anschlusstreffer gelungen war, machte William Karlsson 32 Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Karlsson hatte sich zuvor bereits zwei Assists gutschreiben lassen. Derweil beenden die Slowaken die WM im enttäuschenden 14. Schlussrang. So schlecht waren sie noch nie klassiert.

In der «Schweizer» Gruppe in Paris gelang Weissrussland ein versöhnlicher Abschluss. Die Osteuropäer, die mit vier Niederlagen in Serie ins Turnier gestartet waren, drehten gegen Norwegen in den letzten sechs Minuten ein 2:3 (44.) in ein 4:3. Den Siegtreffer erzielte der zweifache Torschütze Jewgeni Lisowez in der 57. Minute.