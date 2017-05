French Open

15.5.2017, 20:35 Uhr

Roger Federer verzichtet auf das French Open

Roger Federer verzichtet auf die Teilnahme am diesjährigen French Open. Von sda

Roger Federer spielt in diesem Jahr nicht auf Sand (Bild: sda)

Der Baselbieter erklärte am Montagabend auf seiner Homepage, es sei für ihn ratsamer, sich auf die Rasen- und Hartplatzsaison zu konzentrieren. Der 18-fache Grand-Slam-Turniersieger hat seit seinem Erfolg beim Masters 1000 in Miami kein Turnier mehr bestritten und sich auch nicht auf die Sandplatzsaison vorbereitet, die derzeit Rivale Rafael Nadal klar dominiert.

Federer gewann das French Open 2009. Bereits im letzten Jahr verzichtete auf die Teilnahme am Major in Paris, weil er sich nicht 100 Prozent fit fühlte. Seit dem Australian Open 2000 hat Federer bloss drei Grand-Slam-Turniere verpasst: im letzten Jahr das French Open und das US Open sowie in diesem Jahr erneut das Turnier in Paris.