ETH-Rat bedauert Sparvorgaben und fürchtet Leistungsabbau

¶ Auf den ersten Blick eine Partie, die niemand braucht: Eine Woche vor dem Cupfinal treffen der FC Basel und der FC Sion an diesem Donnerstag (19.45 Uhr) in der Meisterschaft aufeinander. Doch beide Mannschaften wollen sich mit unterschiedlichen Motiven einen Vorteil daraus verschaffen.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Der FC Basel tut es, Luzern und Lausanne auch: Sie investieren in den virtuellen Fussball, in den E-Sport. Was steckt dahinter? Vielleicht die Zukunft des Fussballs, schreibt die NZZ. Empfohlen von Amir Mustedanagić. Zum Hintergrund-Artikel