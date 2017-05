Wetter

17.5.2017, 17:40 Uhr

30-Grad-Marke in Visp VS nur knapp verpasst

Die Schweiz hat den bisher wärmsten Tag des laufenden Jahres erlebt. In Visp VS wurde die 30-Grad-Marke mit 29,1 Grad nur knapp verpasst. Von sda

Mehrere sonnige Tage hintereinander und hohe Temperaturen ermöglichten vielen Bauern ihr Heu ins Trockene zu bringen. (Archivbild). (Bild: sda)

Auch Sitten verzeichnete mit 28,9 Grad die zweithöchste Temperatur. Damit war es nochmals gut ein Grad wärmer als am Dienstag, als die bisher höchsten Temperaturen des Jahres verzeichnet wurden.

Auch in Basel gab es mit 28 Grad einen neuen Jahreshöchstwert. An vielen Orten verzeichnete man heute den ersten Sommertag des Jahres, also einen Tag mit mehr als 25 Grad, wie SF Meteo am Mittwochabend mitteilte

Bereits am Donnerstag gehen die Temperaturen deutlich zurück. Im Mittelland werden Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad erwartet. Nur in den östlichen Föhngebieten sind nochmals 27 Grad möglich. Die kalte Klatsche kommt aber am Freitag. Dann fällt teilweise kräftiger Regen.