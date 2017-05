Angeklagter im Adeline-Prozess zu Tötungsfantasien befragt

¶ Die SP Baselland hat innert nur einer Woche über 5400 Unterschriften für ihre Prämien-Initiative gesammelt und diese am Dienstag der Landeskanzlei überreicht. Die Initiative will die Prämienbelastung durch die obligatorische Krankenversicherung pro Haushalt auf maximal 10 Prozent des Jahreseinkommens deckeln. Von sda. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Einer der drei Basler Kurden, die in der Türkei verhaftet worden sind, ist wieder in der Schweiz. Mehmet Sali Çoskun erzählt im «Regionaljournal Basel Baselland» von SRF, was vorgefallen ist und was er erlebt hat. Empfohlen von Dominique Spirgi. Weiterhören im «Regionaljournal Basel Baselland» von SRF