Carla Bruni bringt englischsprachiges Album mit Cover-Songs heraus

¶ Der FC Zürich kehrt nach einem Jahr im Fegefeuer der Zweitklassigkeit in die Super League zurück. Die «Neue Zürcher Zeitung» beschreibt, in welcher Verfassung und mit welchen Zielen der FCZ mit seinen Eignern, dem Ehepaar Canepa (Foto), wieder oben mitmischen will. Empfohlen von Christoph Kieslich. Weiterlesen bei nzz.ch

Super League

¶Der Anhang des FC Basel erlebt Emotionen wie schon lange nicht mehr: Zum dritten Mal in Folge remisiert der Meister, weil der FC Sion in der 95. Minute ausgleicht, nachdem Seydou Doumbia nur wenige Minuten zuvor den Meister in Führung gebracht hatte. In einer Woche kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Wallisern: in Genf beim Endspiel um den Cup.Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich. Weiterlesen