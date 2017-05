Nachtleben

18.5.2017, 12:14 Uhr

Simon Lutz: «Im Moment ist die Clubszene nicht sehr harmonisch»

Simon Lutz zählt zu den zentralen Figuren der Basler Club-Szene. Im Interview spricht er über Machertypen und Konkurrenz und seine Teilschuld am anhaltenden Schwebezustand des Kuppel-Neubaus. Von Olivier Joliat und Thom Nagy

Simon Lutz im Acqua in Basel. (Bild: Eleni Kougionis)

Als Simon Lutz 1993 die Kuppel übernahm, war Clubbing in Basel so fremd wie Facebook. Innert weniger Jahre wurde die Bretterbude im Nachtigallenwäldeli zum Nabel des Basler Nachtlebens. Hier vergnügten sich drei Party-Generationen aller Stil-Couleurs, weshalb die Kuppel heute Emotionen weckt – quer durch alle Szenen – bis hin zum Grossen Rat, der kürzlich 1,7 Millionen Franken für den Neubau der Kuppel bestätigte.

Die Szene hat sich allein seit dem Abriss der alten Kuppel wieder massiv verändert und man muss sich angesichts der heutigen Situation fragen: Macht ein Neubau Sinn und warum ist die Kuppel noch nicht in Bau? Wir fragen den Pionier der Basler Ausgehkultur gleich selbst.

Simon Lutz, Sie gestalten die Basler Clublandschaft seit 25 Jahren aktiv mit. Was hat Sie so lange in der Szene gehalten?

Das frag ich mich manchmal auch. Grundsätzlich ist es eine faszinierende Arbeit, die nicht immer, aber doch mehrheitlich Spass macht. Die ganze Eventgastronomie und Musikszene hat etwas sehr Faszinierendes. Gerade weil sie sich im Umfeld der Gesellschaft, ihren Ansprüchen und dem Ausgehverhalten stets verändert und weiterentwickelt. Das kommt in natürlichen Wellenbewegungen, und es ist doch sehr anspruchsvoll dabeizubleiben.

Wie würden Sie denn die heutige Lage des Basler Nachtlebens beschreiben?

Viele sprechen von einem Überangebot. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass dauernd Neues entsteht, was ich nur begrüsse. Der Wandel gehört zu einer lebendigen Stadt. Das ist wie ein Organismus, der sich weiterentwickelt. Im Moment ist es keine einfache Zeit für die Ausgeh-Kultur. Der Gast ist in der Tendenz nicht mehr bereit, Eintritt für Konzerte oder DJs zu bezahlen. Gratis-Partys und -Konzerte haben den Markt verändert.

Sind Sie froh, in der momentanen Lage keinen eigenen Club zu betreiben?

(Lacht.) Nun, ich bin mit dem Nordstern sehr eng verbunden. Ich lege viel Wert auf langfristige Planung und eine klare Linie, die man allenfalls auch entgegen dem Trend durchzieht. Sich treu zu bleiben und sich klar und kontinuierlich weiterzuentwickeln, ist sehr wichtig.

«Sich gegenseitig aufreiben, führt kaum zum Ziel.»

Nordstern-Betreiber Agi Isaku ist ein gutes Beispiel für Stiltreue. Sie sollten bei der Neueröffnung den Gastrobereich auf dem Mitteldeck machen. Es hiess damals, das Acqua zügelt nun auf das Schiff. Nun sitzen wir hier aber im Nachtigallenwäldeli.

Wie man draussen sieht, haben wir Verzögerungen beim Kuppel-Neubau. Nach dem alten Fahrplan dachten wir, während des Umbaus sei hier kein Gastrobetrieb möglich, weil die Baustelle den Zugang versperrt. Dann hat sich die Planung verschoben, dazu kamen familiäre Gründe. Schlussendlich war es mir ganz recht, konnte das Acqua noch hier bleiben. Der ursprüngliche Gastroplan auf dem Schiff wird voraussichtlich nächsten Frühling umgesetzt.

Voraussichtlich?

Das Nordstern ist ja auch noch daran, sich weiterzuentwickeln. Da ist auch ein Standortwechsel in Planung. Das Projekt ist ziemlich komplex, da es kein kleines Schiff ist. Aber bei einem anderen Anlegeplatz ist auch ein Wechsel in der Gastronomie gewünscht.

Und das Acqua hier würde dann schliessen?

Wir stecken noch in Abklärungen. Aber wenn die Bauarbeiten für Kuppel beginnen, wird der Betrieb hier sehr schwierig und wir werden die Rochade auf das Schiff vermutlich vollziehen.

Das klingt ein wenig nach Rosinenpickerei. Sind das nicht sehr viele Wenns für Isaku? Der muss ja auch planen können und musste Anfang Jahr Leute entlassen, weil das Gesamtbudget ohne Gastro nicht mehr aufging.

Das ist mit Isaku natürlich abgesprochen. Es ist ja auch eine Investitionsfrage. Das Mitteldeck zu bespielen wird einiges kosten. Aber wir wollen den Plan schon noch umsetzen.

«Wenn es finanziell eng wird, wird der Mitanbieter zur Konkurrenz, zum Gegner.»

Das klingt nach harmonischer Problemlösung zweier Clubbetreiber. Es gibt Stimmen in der Szene, welche die Beziehungen unter den Veranstaltern, Club- und Eventgastronomie-Betreibern drastisch beschrieben: «In der Stadt hat schon jeder jeden gefickt – und zwar ohne Gummi, weshalb nun die ganze Szene krank ist.» Klingt nicht nach liebevollem Umgang.

Ich empfinde es auch so, dass die Clubszene derzeit in einem angespannten Zustand ist. Doch halte ich mich da gerne raus. Ich finde es schade. Die Club-Szene im Zürcher Kreis 5 hat mal vorgelebt, wie man sich mit Shuttle-Bussen und Club übergreifenden Festivals gemeinsam organisieren kann. Ich finde ein Miteinander wünschenswerter. Sich gegenseitig aufreiben führt kaum zum Ziel. Das ist aber zum Teil auch bedingt durch den Charakter der Involvierten.

Die angespannte Lage mit dem Überangebot an Clubs mit elektronischer Musik und schwindendem Publikum steigert wohl dieses Gegeneinander noch.

Ganz klar: Fühlen sich alle wie die Made im Speck, gibt es kaum Diskussionen. Wenn es finanziell eng wird, wird der Mitanbieter zur Konkurrenz, zum Gegner. Im Moment ist die Clubszene nicht sehr harmonisch.

Werden Sie als Pionier der ersten Clubstunde weniger angegriffen?

Ich halte mich da einfach raus, ich programmiere ja keinen Club mehr. Ich kann zwar auch nicht als Mediator auftreten, doch versuche ich schon, dass man es gegenseitig weniger eskalativ angeht. Aber schlussendlich sind Macher-Typen oft auch ausgeprägte Charaktere. Da kommt es halt zu Konflikten.

Beim Umbau des Singer trafen viele Macher aufeinander. Gab es da Konflikte, die zu Ihrem schnellen Rückzug aus dem Singer geführt haben?

Dort traf sicher das Sprichwort zu: Zu viele Köche verderben den Brei. Vier Partner mit unterschiedlichen Meinungen – das machte schlicht keinen Sinn. Was da an Energie in Diskussionen verpuffte. Das machte keine Freude. Darum entschloss man sich zu trennen. Weil ich mit Isaku bereits das Projekt auf dem Schiff hatte, verliessen wir gemeinsam das Singer.

«Es gibt Menschen, die ein sehr starkes Geltungsbedürfnis haben und sich dabei manchmal vielleicht etwas weit aus dem Fenster lehnen.»

Nach dem Abgang aller eingesessenen Veranstalter im Singer übernahm Olivier Müller. Wie kam das?

Müller hatte bereits in der Kuppel veranstaltet. Als er hörte, dass wir uns trennen, interessierte er sich, im Singer einzusteigen. Ich verkaufte meine Marktplatz-AG-Aktien jedoch bewusst zurück in den Pool der anderen Partner und informierte sie, dass Müller daran interessiert sei. Schliesslich mussten die verbleibenden Partner eine neue Konstellation finden, mit der sie überzeugt in die Zukunft schreiten konnten. So kam Müller in die Marktplatz AG.

Es war zu lesen, dass Müller auch gleichberechtigter Partner Ihrer QPL AG war.

Das habe ich leider auch gelesen...

Dem ist und war nie so?

Ich will persönliche Statements über andere vermeiden. Aber es gibt Menschen, die ein sehr starkes Geltungsbedürfnis haben und sich dabei manchmal vielleicht etwas weit aus dem Fenster lehnen. Müller zeigte Interesse, sich in der Kuppel zu engagieren. Was dann über unsere angebliche Zusammenarbeit in der Presse stand, hat mich schon sehr irritiert.

War das Gerede ein Grund für die Verzögerung beim Bau der neuen Kuppel?

Nein. Da muss ich eine Teilschuld auf mich nehmen. Es brauchte einen längeren Prozess bei mir. Wir haben bei diesem Projekt das Glück von grosszügigen privaten Unterstützern. Aber die wollten nicht Simon Lutz unterstützen, sondern das Kulturprojekt Kuppel. Bisher war das Areal mein persönlicher Sandkasten.

Wer zahlt, befiehlt?

Als die Geldgeber verdankenswerterweise auf mich zukamen, führte das zu einem Prozess, bei dem die Frage aufkam: Wie kann man die neue Kuppel «ent-Simonisieren», sodass der kleine Sonnenkönig hier nicht mehr einfach machen kann, was er will. Dass es in einer Form institutionalisiert ist und ich nicht einfach nach meinem Gutdünken tun und schalten kann. Es brauchte einen Rahmen, und diesen zu finden brauchte etwas Zeit. Dieser Teil der Verzögerung hatte sicher mit mir zu tun.

«Das Singer-Projekt war nie so wirklich das meine.»

Sie mussten lernen loszulassen?

Genau. Heute bin ich sehr glücklich mit der Situation, aber es brauchte einen Prozess, damit ich das verstehen, annehmen und auch gut finden konnte.

Also loslassen und anderen zuhören müssen.

Klar, ich musste mich an den Gedanken gewöhnen, nicht mehr vollkommen frei und selbstverwaltet zu sein. Nun haben wir ein System gefunden, in dem ich nicht mehr allein bin, mich aber einbringen kann. Das führte zur jetzigen Stiftung Kuppel (Anmerkung der Redaktion: mit Tobit Schäfer, Sebastian Kölliker und Stephan Werthmüller), die den Lead im Kuppelprojekt übernimmt. Darum kann ich jetzt nicht mehr allein informieren, was genau wann geht, gerade auch bei sensitiven Themen.

Hat Ihr Lernprozess auch etwas mit den Erfahrungen in der Zusammenarbeit bei den anderen Clubs zu tun?

Das hab ich mir noch nicht überlegt. Das Singer-Projekt, muss ich ganz ehrlich gestehen, war nie so wirklich das meine. Die Situation bei der Kuppel ist ganz anders. Ich bin zwar auch hier nicht mehr alleine (lacht). Aber ob vier Unternehmer gemeinsam etwas machen, wo es jeder besser weiss, oder eine Stiftung zusammen auf ein Ziel hinarbeitet, hat eine ganz unterschiedliche Dynamik.

Wir hatten es anfangs vom intimen Gemeinschaftsgefühl, das heutzutage im Ausgang gefragt ist. Ist die geplante Kapazität der Kuppel für 700 Menschen nicht etwas gross für eine intime Atmosphäre?

Der Wunsch ist ein variabler Raum, der Konzerte für 150 Besucher zulässt, aber auf 700 erweitert werden kann. In der alten Kuppel konnten wir gewisse Konzerte aus Platzgründen nicht machen. Züri West oder Patent Ochsner wollen auch nicht drei Abende hintereinander spielen. Für solche Spitzen braucht es die Kapazität.

Dann planen Sie nicht jedes Wochenende mit voller Auslastung, sondern nur an speziellen Anlässen.

Ja, wir sind uns bewusst, wo wir sind. Wir wollen nicht primär Grossveranstaltungen organisieren, sondern insbesondere eine Plattform für junge Bands und DJs werden, die hier etwas aufbauen können.

«Es brauchte den Faktor Verzögerung, damit die Kuppel nun so gesund wachsen kann.»

Heute gibt es in Basel eine Vielzahl an kleinen wie grossen Lokalen für Bands und Partys. Es herrscht im Clubbereich sogar eine Überkapazität. Ketzerisch gefragt: Braucht es die Kuppel noch?

(Lacht.) Das fragen Sie mich? Ich behaupte: ja! Gerade auch nach dem Wegfall des Sud. Es braucht einen Kulturort, wie es die Kuppel war und wieder werden wird. Basel braucht wieder einen Ort, wo kontinuierlich Kultur programmiert wird. Die Barkonzerte und die vielen anderen kleinen Spartenoasen finde ich super, aber sie sind doch etwas limitiert. Vieles kann man dort nicht machen. Darum braucht es die Kuppel.

Und ab wann?

Das wird die Stiftung zu gegebener Zeit kommunizieren.

Der Zolli kann sich also nicht auf weitere Fläche freuen?

Nein, die QPL AG hat einen laufenden Baurechtsvertrag, der mit dem Zolli abgesprochen ist. Ich kann nur sagen: Die Kuppel ist wirklich gut unterwegs und es brauchte den Faktor Verzögerung, damit sie nun so gesund wachsen kann.

Wenn Sie keine Fakten bekannt geben können, könnten Sie dafür ein paar Szene-Gerüchte entkräften: Die Finanzierung war nicht gesichert. Darum hat man so zurückhaltend kommuniziert, um die 1,7 Millionen Franken aus öffentlicher Hand nicht zu gefährden.

Nein, die Finanzierung war nie ein Verzögerungsgrund – wie vorhin schon beschrieben.

«Der Schwebezustand jetzt ist blöd und generiert unglaubliche Gerüchte.»

Simon Lutz lässt sich mit Kulturgeldern einen Kommerztempel finanzieren?

Die öffentlichen Gelder sind klar ausgewiesen, damit in der Kuppel Proberäume für Bands entstehen. Ich und die anderen Stiftungsräte werden für ihre Arbeit noch nicht mal bezahlt. Der Schwebezustand jetzt ist blöd und generiert unglaubliche Gerüchte, die falsch sind und auch keinem etwas bringen. Umso klarer ist, dass wir baldmöglichst kommunizieren müssen.

Was wird Ihre Aufgabe in der Kuppel sein?

Ich bin Mitglied des Stiftungsrates, aber ich bin sicher nicht Geschäftsführer. Das geht schon wegen der Gewaltentrennung nicht.

Sie ziehen sich von der Front zurück?

Das ist richtig.

Dann werden Sie zukünftig ein repräsentativer Sonnenkönig?

Nicht mal das. Es wird ja keine Krone mehr geben. Nach 25 Jahren Kuppel ist es beim neuen Kulturort wichtig, dass junge Kräfte nachrücken.

