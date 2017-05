St. Johann

15.5.2017, 15:37 Uhr

Pärkli Jam Festival bietet dieses Jahr auch eigenes Bier

Die Tage werden länger, Zeit für den Pärkli Jam. Das Quartier-Festival hat sein Programm präsentiert – und freut sich 2017 auch über eigenes Craft Bier. Von TaWo

Einer der Acts am diesjährigen Pärkli Jam: Schwellheim, die elf Mann starke Band zündet auf der Bühne ein regelrechtes Feuerwerk, versprechen die Organisatoren. (Bild: Brigitte Fässler)

Vom 23. bis 25. Juni verwandelt sich der St. Johannspark wieder in ein Festivalgelände: Der Pärkli Jam lockt 2017 mit 19 Bands, «grösstenteils aus der Region Basel», wie die Organisatoren stolz verkünden. Das Programm in der Übersicht (mehr Informationen dazu gibts auf der Website des Festivals):

Freitag, 23. Juni, Mainstage: Loria

Sherry-ou (» Die TagesWoche hat den Rapper unlängst porträtiert: Dieser Rapper hat nichts gegen deine Mutter )

) La Nefera

E-light

Das letzte Kollektiv

Schwellheim Samstag, 24. Juni, Mainstage: Blue Carpet

Sunday Morning Session

Bang Bax

Gorki Gagarin

NEO&NEO

The Jimmy Miller Incident

Don't Kill The Beast

Elio Ricca

Überraschung Die Konzerte auf der Ueli Fähri werden von Jukebox Basel präsentiert, sie sind «meist nur leicht verstärkt oder ganz unplugged». Das Samstagsprogramm steht bereits. Wie der Freitag auf der Fähre aussehen wird, will Jukebox in den kommenden Tagen festlegen. Samstag, 24. Juni, Ueli Fähri Nuts at the Bar

Brainchild

Ifoterius

Café de Manhã

Besonders stolz ist das Gratis-Festival in diesem Jahr auf sein eigenes Bier: Die Brauerei Voltabräu aus Basel hat extra ein Festival-Bier gebraut. Und so soll es schmecken: «blumig, fruchtig, frisch mit dezenter Bitternote». Zur Auswahl gibts auch zwei Ales aus der Braustube des Kitchenbrew in Allschwil.