Passagierjet rammt Fahrzeug auf Flughafen L.A. - Acht Verletzte

¶ Im Jahr zwei nach dem grossen Clubsterben spielt das Basler Nachtleben auf Weltklasseniveau. In einer Stadt mit 200’000 Einwohnern ist das ein Problem.Von Thom Nagy und Olivier Joliat. Weiterlesen

Krise in Venezuela

¶Die Krise in Venezuela betrifft auch eine kleine Gemeinschaft in Basel. Michel Schultheiss hat sich umgehört, wie diese Menschen damit umgehen. Am Samstag wollen Venezolaner bei der Kaserne gegen Präsident Maduro demonstrieren.Von Michel Schultheiss. Weiterlesen